টঙ্গীতে পুলিশকে পাথর মেরে আসামি ছিনতাই, গ্রেপ্তার ৫

গাজীপুরের টঙ্গীতে পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় মাসুদ (৩০) নামের এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মোজাম্মেল (৩০), আশরাফুল (২৪), নাইম মিয়া (২৮), সোহাগ (৩০) ও আদর (২১)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টঙ্গী পূর্ব থানার উপপরিদর্শক হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল কেরানীরটেক মাদক বস্তি থেকে রানী বেগমের ছেলে রাহুলকে গ্রেপ্তার করে। রাহুলের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, রাহুলকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন এলাকা দিয়ে নিয়ে আসার সময় মাদক কারবারিরা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। তারা এলোপাতাড়ি পাথর নিক্ষেপ করে রাহুলকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তবে পলাতক রাহুলকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাকছুদুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আসামি রাহুলকে গ্রেপ্তারের পর নিয়ে আসার সময় সন্ত্রাসীরা পুলিশকে পাথর ছুড়ে হামলা চালিয়ে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পাথরের আঘাতে কনস্টেবল মাসুদ আহত হন। রাতভর অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
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