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লালমনিরহাট

লালমনিরহাটে দুই মন্ত্রীর সামনেই বিএনপির দুই গ্রুপের মারামারি, আহত ৫

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ২৮
লালমনিরহাটে দুই মন্ত্রীর সামনেই বিএনপির দুই গ্রুপের মারামারি, আহত ৫
জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জেলা বিএনপি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাটে ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সামনেই বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতিসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে জেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে জেলা বিএনপি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে।

জেলা বিএনপির সভাপতি ও মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেন। এ ছাড়া লালমনিরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান ও লালমনিরহাট-২ আসনের এমপি রোকন উদ্দিন বাবুল উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ ও নেতা-কর্মীরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে এমপি রোকন উদ্দিন বাবুলের সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলমের বিরোধ চলে আসছিল। বিগত নির্বাচনে জাহাঙ্গীর মনোনয়নবঞ্চিত হওয়ার পর থেকেই দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব আরও জোরালো হয়। গতকালের সভায় জাহাঙ্গীর আলমের অনুসারী উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আমিনুল ইসলাম এমপি রোকন উদ্দিন বাবুলের সমালোচনা করেন।

তাৎক্ষণিক রোকন উদ্দিন বাবুলের অনুসারী ও সমর্থকেরা প্রতিবাদ জানান এবং আমিনুলের বিরুদ্ধে গত নির্বাচনে ধানের শীষের বিরোধিতা করার অভিযোগ তোলেন। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ হাতাহাতি ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। এতে পলাশী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুর রহমান, কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শামছুজ্জামান সবুজ, একই উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব আখেরুজ্জামান স্বাধীনসহ পাঁচজন আহত হন। হামিদুর রহমানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

এ ঘটনায় উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীরা ভিডিও ধারণ করলে সেটিও সবার মোবাইল যাচাই করে মুছে দেওয়া হয়। পরে মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুর চেষ্টায় ও জ্যেষ্ঠ নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আহত হামিদুর রহমানের ছেলে নাসির ইমতিয়াজ নিলয় বলেন, ‘আমার বাবাকে হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের সিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি মধ্যরাতে দলীয় কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় গিয়ে ধাক্কাধাক্কিতে অসুস্থ হয়েছেন।’

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাদ আহমেদ বলেন, ‘জেলা বিএনপির মতবিনিময় সভায় উত্তেজনা হয়েছিল। তবে কী কারণে হয়েছে, এ বিষয়ে জানা নেই। খবর পেয়ে গিয়ে পরিবেশ শান্ত অবস্থায় দেখেছি।’

এ বিষয়ে জানতে জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জেলা পরিষদ প্রশাসক এ কে এম মমিনুল হকের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

বিষয়:

লালমনিরহাটবিএনপিকালীগঞ্জ (লালমনিরহাট)রংপুর বিভাগ
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