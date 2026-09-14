শিবচরে ১০০ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি পেলেন হুইলচেয়ার

মাদারীপুরের শিবচরে ১০০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করা হয়েছে হুইলচেয়ার। একই সঙ্গে ২৭টি অসহায় পরিবারকে ২ বান্ডিল করে ঢেউটিন দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে শিবচর উপজেলা পরিষদের পদ্মা অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে হুইলচেয়ার বিতরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২৭ জন অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে দুই বান্ডিল করে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়।
সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে হুইলচেয়ার ও ঢেউটিন বিতরণ করেন প্রধান অতিথি মাদারীপুর জেলা প্রশাসক মর্জিনা আক্তার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকারি মানবিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অসহায় পরিবারগুলোর বসবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও এ ধরনের সহায়তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।’
শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান বলেন, ‘সরকারি মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে হুইলচেয়ার এবং ২৭টি অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে দুই বান্ডিল করে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিবচর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নাজমুল হাসান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হরিস চন্দ্র বোস, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আবিদ হাসান প্রমুখ।
লালমনিরহাটে ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সামনেই বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতিসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। এমপি রোকন উদ্দিন বাবুলের পক্ষের সঙ্গে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলমের পক্ষের মধ্যে...১৯ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় কচ্ছপ বিক্রির দায়ে ফিলিপ অধিকারী (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২৮টি জীবিত কচ্ছপ ও দুটি শাপলাপাতা মাছ উদ্ধার করা হয়।২৩ মিনিট আগে
যশোরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের ২৭ নেতাকর্মীসহ ১৫৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় মাদকদ্রব্য ও ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে পৃথক অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ছাড়াও আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা রয়েছেন।২৬ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিআরটিসি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মাহিন (৬) নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে কুয়াকাটা-কলাপাড়া মহাসড়কের হাজিপুর বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে