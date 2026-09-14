Ajker Patrika
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মাদারীপুর

শিবচরে ১০০ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি পেলেন হুইলচেয়ার

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
শিবচরে ১০০ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি পেলেন হুইলচেয়ার
মাদারীপুরের শিবচরে ১০০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করা হয়েছে হুইলচেয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে ১০০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করা হয়েছে হুইলচেয়ার। একই সঙ্গে ২৭টি অসহায় পরিবারকে ২ বান্ডিল করে ঢেউটিন দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে শিবচর উপজেলা পরিষদের পদ্মা অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে হুইলচেয়ার বিতরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২৭ জন অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে দুই বান্ডিল করে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়।

সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে হুইলচেয়ার ও ঢেউটিন বিতরণ করেন প্রধান অতিথি মাদারীপুর জেলা প্রশাসক মর্জিনা আক্তার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকারি মানবিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অসহায় পরিবারগুলোর বসবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও এ ধরনের সহায়তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।’

শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান বলেন, ‘সরকারি মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে হুইলচেয়ার এবং ২৭টি অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে দুই বান্ডিল করে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিবচর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নাজমুল হাসান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হরিস চন্দ্র বোস, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আবিদ হাসান প্রমুখ।

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগপ্রতিবন্ধী
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