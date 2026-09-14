Ajker Patrika
En
বরিশাল

আগৈলঝাড়ায় কচ্ছপ বিক্রেতার কারাদণ্ড

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি
আগৈলঝাড়ায় কচ্ছপ বিক্রেতার কারাদণ্ড
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় কচ্ছপ বিক্রির দায়ে ফিলিপ অধিকারী নামের এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় কচ্ছপ বিক্রির দায়ে ফিলিপ অধিকারী (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২৮টি জীবিত কচ্ছপ ও দুটি শাপলাপাতা মাছ উদ্ধার করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপম মজুমদার।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার ত্রিমুখী বাজারে অভিযান চালানো হয়। এ সময় কচ্ছপ বিক্রির অপরাধে ফিলিপ অধিকারীকে ২৮টি কচ্ছপ ও ২টি শাপলাপাতা মাছসহ আটক করা হয়। পরে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে তাঁকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপম মজুমদার বলেন, ‘বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে ফিলিপকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জীবিত ২৮টি কচ্ছপ ও ২টি শাপলাপাতা মাছ পয়সারহাট সন্ধ্যা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে।’

আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান বলেন, আজ দুপুরে ফিলিপ অধিকারীকে বরিশাল কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাকচ্ছপকারাদণ্ডবরিশাল বিভাগভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত