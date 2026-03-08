Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে বিয়ের পরদিন নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরে বিয়ের পরদিন নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বিয়ের পরদিন ভাড়া বাসা থেকে জোছনা আক্তার নামের এক নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন স্বামী।

আজ রোববার (৮ মার্চ) বিকেলে শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি গ্রামের জনৈক রফিকুল ইসলামের বাড়ি থেকে ঘরের দরজা ভেঙে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে শ্রীপুর থানার পুলিশ।

জোছনা আক্তার (৩৪) নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার মহিষবের গ্রামের সাইদুর রহমানের মেয়ে। তিনি শ্রীপুর উপজেলার ঢাকা গার্মেন্টসে চাকরি করতেন।

নিহত গৃহবধূর বাবা সাইদুর রহমান বলেন, ‘জোছনা প্রথম স্বামীকে কিছুদিন পূর্বে ডিভোর্স দেয়। গতকাল শনিবার ইয়াসিন নামের এক ছেলেকে বিয়ে করে। বিকেল ৩টার দিকে জানতে পারি, জোছনা ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ। কিন্তু মেয়ের দ্বিতীয় স্বামীকে পাইনি। পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে। শনিবার বিয়ের পর দ্বিতীয় স্বামীকে নিয়ে ভাড়া বাসায় ছিল। প্রেম করে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। কী কারণে সে আত্মহত্যা করল, এর কিছুই বলতে পারছি না।’

স্থানীয় বাসিন্দা ছমির উদ্দিন জানান, জোছনা স্থানীয় ঢাকা গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। দ্বিতীয় স্বামী ইয়াসিন চাকরি করতেন আমান টেক্স নামের এক কারখানায়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মধ্যে প্রেম চলছিল। বিষয়টি জানার পর ইয়াসিনের স্ত্রী তাঁর স্বামীকে ফেরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। গতকাল ইয়াসিন-জোছনা গোপনে বিয়ে করেন। গতকাল রাতে তাঁরা একত্রে ছিলেন। সকাল ৭টার দিকে স্বামী ইয়াসিন কর্মস্থলে চলে যান। দিনের কোনো এক সময় জোছনা সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। দুপুরের দিকে বাড়ির লোকজন বিষয়টি জানতে পারেন।

শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক এসআই মো. রেজাউল করিম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)পুলিশগাজীপুর সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সম্পর্কিত

পরিস্থিতি খারাপ হলে প্রবাসীদের দেশে আনার প্রস্তুতি রয়েছে: মন্ত্রী আরিফুল হক

পরিস্থিতি খারাপ হলে প্রবাসীদের দেশে আনার প্রস্তুতি রয়েছে: মন্ত্রী আরিফুল হক

স্ত্রীর যৌতুক মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রীর যৌতুক মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে জামায়াত কর্মী নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলা

রাজশাহীতে জামায়াত কর্মী নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলা

সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ

সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ