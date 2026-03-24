গাজীপুরে উদ্বোধনের আগেই সড়ক ধসের ঘটনায় ২ প্রকৌশলী সাময়িক বরখাস্ত

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের ধনঞ্জয়খালী এলাকায় তুরাগ নদের তীরে নির্মাণাধীন একটি সড়ক উদ্বোধনের আগেই ধসে পড়ার ঘটনায় দুই প্রকৌশলীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৩ মার্চ) ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। পরিদর্শন শেষে প্রাথমিক তদন্তে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী শামসুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।
নির্মাণকাজ শেষ ও উদ্বোধনের আগেই গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাস্তার একটি অংশ ভেঙে কয়েক ফুট নিচে দেবে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।
গতকাল দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিমন্ত্রী সড়কটি নির্মাণের মান, ব্যবহৃত উপকরণ এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত প্রভাবের তথ্য পাওয়া গেছে। পরিদর্শন শেষে তিনি গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. শওকত হোসেন সরকারের নিকট দুই প্রকৌশলীর বরখাস্ত-সংক্রান্ত চিঠি হস্তান্তর করেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, সড়কের ভূমিধসের বিষয়টি গণমাধ্যমের প্রচারিত হয়। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের নজরে আনেন। তিনি এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমন্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান। পরে প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন।
এ সময় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈরুল হাসান, সিটি করপোরেশনের প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার, সিটি করপোরেশনের সিইও মো. সোহেল হাসান, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নুরুল করিম ভূঞাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
নাটোরের লালপুরে বালুবাহী ট্রাকের চাপায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকাল পৌনে ৭টার দিকে উপজেলার ঈশ্বরদী ইউনিয়নের নবীনগর গ্রামে ঈশ্বরদী-লালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
সকাল ৯টার পর সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর পরপরই অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। আরও কয়েকটি জাতীয় পতাকাখচিত গাড়ি সচিবালয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায়।২৪ মিনিট আগে
বাগেরহাটের শরণখোলায় রিয়া মনি নামের এক কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে উপজেলার রাজৈর গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় দায়িত্বরত অবস্থায় স্ট্রোক করে এক পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় অচেতন অবস্থায় তাঁকে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।১ ঘণ্টা আগে