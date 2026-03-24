Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে উদ্বোধনের আগেই সড়ক ধসের ঘটনায় ২ প্রকৌশলী সাময়িক বরখাস্ত

গাজীপুর প্রতিনিধি
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের ধনঞ্জয়খালী এলাকায় তুরাগ নদের তীরে নির্মাণাধীন একটি সড়ক উদ্বোধনের আগেই ধসে পড়ার ঘটনায় দুই প্রকৌশলীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৩ মার্চ) ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। পরিদর্শন শেষে প্রাথমিক তদন্তে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী শামসুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

নির্মাণকাজ শেষ ও উদ্বোধনের আগেই গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাস্তার একটি অংশ ভেঙে কয়েক ফুট নিচে দেবে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

গতকাল দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিমন্ত্রী সড়কটি নির্মাণের মান, ব্যবহৃত উপকরণ এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত প্রভাবের তথ্য পাওয়া গেছে। পরিদর্শন শেষে তিনি গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. শওকত হোসেন সরকারের নিকট দুই প্রকৌশলীর বরখাস্ত-সংক্রান্ত চিঠি হস্তান্তর করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সড়কের ভূমিধসের বিষয়টি গণমাধ্যমের প্রচারিত হয়। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের নজরে আনেন। তিনি এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমন্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান। পরে প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈরুল হাসান, সিটি করপোরেশনের প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার, সিটি করপোরেশনের সিইও মো. সোহেল হাসান, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নুরুল করিম ভূঞাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরঢাকা বিভাগকাশিমপুরপ্রকৌশলীজেলার খবরপ্রতিমন্ত্রী
