Ajker Patrika
En
গাজীপুর

শ্রীপুরে অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে ইউপি সদস্যের মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
শ্রীপুরে অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে ইউপি সদস্যের মৃত্যু
নিহত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আব্দুস সামাদ মৃধা। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে অটোরিকশাযোগে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে সড়কে ছিটকে পড়ে আব্দুস সামাদ মৃধা নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার কাওরাইদ জৈনা বাজার আঞ্চলিক সড়কের ফকির বাড়ি-সংলগ্ন বেইলী সেতুতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আব্দুস সামাদ মৃধা (৬৫)। তিনি কাওরাইদ গ্রামের আব্দুল করিম মৃধার ছেলে এবং কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদ ভূঁইয়া।

ইউএনও বলেন, ‘ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসকের মাধ্যমে জানতে পারলাম একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সাইদুল হক খোকন বলেন, আজ রাতে কাওরাইদ বাজার থেকে অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফিরছিলেন সামাদ মৃধা। পথে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করেন এবং অটোরিকশা থেকে সড়কে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হন। উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)অটোরিকশাঢাকা বিভাগইউপি সদস্যজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত