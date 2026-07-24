Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবক নিহত

পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
গাইবান্ধায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবক নিহত
দুর্ঘটনায় নিহত সবুজ। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সবুজ (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের ব্র্যাক মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সবুজ উপজেলার কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের আসমতপুর গ্রামের গেন্দেলা গাছুর ছেলে। তিনি পলাশবাড়ী পৌর শহরে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন।

নিহতের ভাগনে সুলতান মাহামুদ জানান, রাতে বাইসাইকেল চালিয়ে পলাশবাড়ী থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন সবুজ। পথে ব্র্যাক মোড় এলাকায় বেপরোয়া গতির একটি মোটরসাইকেলের তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন সবুজ। স্থানীয়রা সবুজকে পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ইসতিয়াক আমিন দুর্ঘটনায় আহত সবুজের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ারে আলম খান জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত যুবকর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

গাইবান্ধাদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাপলাশবাড়ীজেলার খবররংপুর বিভাগ
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