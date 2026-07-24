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পিরোজপুর

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু

পিরোজপুর প্রতিনিধি
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু
কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ পেয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পরিবেশ ও বনবিষয়ক সহসম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু।

বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. গোলাম রব্বানী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০২০-এর ১৯(২) ধারার বিধান অনুযায়ী কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপুকে গ্রেড-২ পদমর্যাদায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি (ভিপি)। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পরিবেশ ও বনবিষয়ক সহসম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি পিরোজপুর ও বরগুনা জেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন।

বিষয়:

পিরোজপুরবিএনপিবরিশাল বিভাগজলবায়ু পরিবর্তনজেলার খবর
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