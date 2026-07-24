Ajker Patrika
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বরিশাল

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে যুবককে মারধর, জুতার মালা পরিয়ে ঘোরানোর ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ধর্ম অবমাননার অভিযোগে যুবককে মারধর, জুতার মালা পরিয়ে ঘোরানোর ভিডিও ভাইরাল
ধর্ম অবমাননার অভিযোগে যুবকের গলায় জুতার মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলায় মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে সঞ্জিব রায় (২৭) নামে এক যুবককে মারধর এবং গলায় জুতার মালা পরিয়ে ঘোরানোর ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার সৈয়দকাঠি ইউনিয়নের একতারহাট এলাকার গোপাল মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মহানবী (সা.)-কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে উপস্থিত জনতা সঞ্জিব রায়কে মারধর করেন। পরে তাঁর গলায় জুতার মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়। এ সময় সঞ্জিব রায় হাতজোড় করে ক্ষমা চান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য আর করবেন না বলে উপস্থিত সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। পরে সঞ্জিবকে তাঁর বাবা শরৎ রায়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে বানারীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

ভাইরাল ভিডিওবরিশাল বিভাগবানারীপাড়াজেলার খবরমহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)
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