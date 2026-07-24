ধর্ম অবমাননার অভিযোগে যুবককে মারধর, জুতার মালা পরিয়ে ঘোরানোর ভিডিও ভাইরাল

বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলায় মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে সঞ্জিব রায় (২৭) নামে এক যুবককে মারধর এবং গলায় জুতার মালা পরিয়ে ঘোরানোর ঘটনা ঘটেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার সৈয়দকাঠি ইউনিয়নের একতারহাট এলাকার গোপাল মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
স্থানীয়রা জানান, মহানবী (সা.)-কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে উপস্থিত জনতা সঞ্জিব রায়কে মারধর করেন। পরে তাঁর গলায় জুতার মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়। এ সময় সঞ্জিব রায় হাতজোড় করে ক্ষমা চান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য আর করবেন না বলে উপস্থিত সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। পরে সঞ্জিবকে তাঁর বাবা শরৎ রায়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
এ বিষয়ে বানারীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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