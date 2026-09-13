সুন্দরগঞ্জে ১৫ দিনের মধ্যে পানি শোধনাগার চালুর দাবি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ পৌরসভার নির্মাণ করা পানি শোধনাগারটি চালুর দাবিতে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে পৌরসভার প্রধান ফটকের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
এতে বক্তব্য দেন সাবেক মেয়র নুরুন্নবী প্রামাণিক সাজু, পৌর বাসিন্দা আবু সাঈদ মোহাম্মদ মুজাহিদ, মো. মিজানুর রহমান, এনামুল হক, সাইফুল ইসলাম, মো. শাহিন আলম প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, সুন্দরগঞ্জ পৌরবাসীর দীর্ঘদিনের সুপেয় পানির সংকট নিরসনে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এটি এখনো চালু করা হয়নি। ফলে বিপুল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত স্থাপনাটির সুফল পাচ্ছে না পৌরবাসী।
আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পানি শোধনাগার চালু করে পৌরবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। এই সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়িত না হলে আরও কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।
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