Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধা ও পলাশবাড়ী প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার
পলাশবাড়ী থানার সামনে লাশটি রাখা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির (৫০) মাথা ও পা থেঁতলানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের ঠুটিয়াপাকুর গড়েয়া ব্রিজ এলাকার গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আজ বুধবার দুপুরে পলাশবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল বাশার জানান, রাত আড়াইটার দিকে ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মহাসড়কের ওপর অজ্ঞাতনামা ওই ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোসহ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, কোনো বাস বা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

উদ্ধারগাইবান্ধাপুলিশপলাশবাড়ীজেলার খবররংপুর বিভাগলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

তদবিরের জন্য ‎কর্মস্থল ছেড়ে মন্ত্রণালয়ে না যেতে আইজিপির নির্দেশ

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সারা দেশে টানা ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

সারা দেশে টানা ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

সম্পর্কিত

নীলফামারীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১

নীলফামারীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১

স্বামীকে গাছে বেঁধে স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

স্বামীকে গাছে বেঁধে স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

গাইবান্ধায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে সাবেক এমপি মহিউদ্দিন আহমেদের দাফন সম্পন্ন

মুন্সিগঞ্জে সাবেক এমপি মহিউদ্দিন আহমেদের দাফন সম্পন্ন