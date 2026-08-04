সাতক্ষীরায় হাসপাতালে আগুন, হুড়োহুড়ি ও ধোঁয়ায় আহত ৫০

সাতক্ষীরা শহরের ১০ তলা বিশিষ্ট ব্লিজ হাসপাতালে আগুন লেগে হুড়োহুড়ি ও ধোঁয়ায় কমপক্ষে ৫০ জন রোগী ও তাদের স্বজনরা আহত হয়েছেন। আহতদেরকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল ও স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে বেসমেন্ট ফ্লোর থেকে এ আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনের ধোয়ায় রোগী ও তার স্বজনরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়।
ফায়ার সার্ভিসের সহকারী উপপরিচালক মো. সাইফুজ্জামান জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে ৪টি ইউনিট ২ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। আগুন লাগার কারণ পরে জানানো হবে। তবে কেউ মারা যায়নি। আহতদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালসহ স্থানীয় ক্লিনিকে পাঠানো হয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুজ্জামান জানান, শতাধিক পুলিশ ও বিজিবি ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে একত্রিত হয়ে উদ্ধার কাজসহ যানজট নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। পুরো ২ ঘণ্টা খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের নারকেলতলা মোড় থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।
ব্লিজ হাসপাতালের পরিচালক আবু হাসান জানান, আগুনের ধোঁয়া কয়েকতলা পর্যন্ত পৌঁছায়। তবে আগুন বেসমেন্ট অতিক্রম করতে পারিনি। ধোঁয়ায় বা নামতে যাওয়ার হুড়োহুড়িতে অনেকে আহত হয়েছেন। তবে গুরুতর আহত বা দগ্ধ- এমন কিছু হয়নি।
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