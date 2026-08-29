Ajker Patrika
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সিলেট

গোয়াইনঘাটে ৩১ বস্তা জিরা জব্দ

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৩৭
গোয়াইনঘাটে ৩১ বস্তা জিরা জব্দ
জব্দ করা জিরা। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভারত থেকে অবৈধ পথে নিয়ে আসা ৩১ বস্তা জিরা জব্দ করেছে থানা-পুলিশ।

আজ শনিবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোয়াইনঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের গোয়াইন নদীর ব্রিজ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে জিরার বস্তাগুলো জব্দ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার ভোরে ভারত থেকে অবৈধভাবে জিরার একটি চালান নিয়ে চোরাকারবারিরা নদীপথে বাংলাবাজারে প্রবেশ করছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি টহলদল গোয়াইন নদী এলাকায় অবস্থান নেয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা মালামাল ও নৌকা ফেলে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে ওই বারকি নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে আনা ৩১ বস্তা ভারতীয় জিরা ও বারকি নৌকা জব্দ করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন গোয়াইনঘাট থানার এসআই ফয়েজ, এসআই মো. মহিউদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

এ ব্যাপারে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারক জানান, সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রয়েছে। জব্দ করা ৩১ বস্তা জিরার বিষয়ে প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

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