সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে মিল রেখে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উদ্যাপন করেছেন কয়েকটি গ্রামের ২১ জন মুসল্লি।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে জেলার সহিহ্ হাদিস সম্প্রদায়ের মুসল্লিরা উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের তালুক ঘোড়াবান্দা গ্রামের মধ্যপাড়ার ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি ভবনের ছাদে এ ঈদের নামাজ আদায় করেন। এতে ইমামতি করেন হাফেজ রেজওয়ান ইসলাম আকন্দ।
আজ সকাল থেকে গাইবান্ধায় মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই গাইবান্ধা সদর, পলাশবাড়ী ও সাদুল্লাপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হেঁটে, সাইকেল, মোটরসাইকেলে করে তালুক ঘোড়াবান্ধা মধ্যপাড়ায় জড়ো হন মুসল্লিরা। পরে তাঁরা একটি ভবনের ছাদে পবিত্র ঈদ-উল-আজহার নামাজ আদায় করেন।
নামাজে আসা সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের রওশনবাগ হারুন মিয়া (৫০), আব্দুল রাজ্জাক (৪৫), শাহিন মিয়া (৫৫) বলেন, ‘সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে ঈদের নামাজ পড়তেই আজ সকালে এখানে আসছি। সবাই মিলে ঈদ-উল-আজহার নামাজ আদায় করলাম। এভাবেই ১৬ বছর যাবৎ ঈদের নামাজ পড়ে আসছি।’
পলাশবাড়ী উপজেলার তালুক ঘোড়াবান্ধা গ্রামের ইউনুস সরকার (৬৫) বলেন, ‘আমাদের গ্রামের ৫-৬টি পরিবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে মিল রেখে ঈদ উদ্যাপন করে আসছি। নামাজ শেষে দুটি পশু কোরবানি করা হবে।’
