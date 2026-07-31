দাদার সঙ্গে বিয়ের দাওয়াতে গিয়ে ট্রাকচাপায় শিশুর মৃত্যু

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে দাদার সঙ্গে বিয়ের দাওয়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে এক শিশু। মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
শুক্রবার বিকেলে গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট আঞ্চলিক মহাসড়কের নাসিরাবাদ এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুর নাম রাসেল মিয়া (৭)। সে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার বুজবুক শোকরা গ্রামের রুবেল মিয়ার ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আজ বিকেল ৫টা দিকে রাসেল মিয়া তার দাদার সঙ্গে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গোবিন্দগঞ্জের নাসিরাবাদ যাচ্ছিল। নাসিরাবাদ এলাকায় আঞ্চলিক মহাসড়ক পার হওয়ার সময় শিশুটি আগেই হেঁটে সড়কের মাঝামাঝি পৌঁছে। এ সময় ঘোড়াঘাট থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান আজ রাত ১১টার দিকে বলেন, ‘দুর্ঘটনার পরপরই স্বজনেরা শিশুটির মরদেহ বাড়িতে নিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে এবং পলাতক চালকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
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