কোনো অবস্থাতেই দেশে স্বৈরাচার পুনর্বাসনের সুযোগ যেন না সৃষ্টি হয়: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

দেশে স্বৈরাচারের যাতে কোনো অবস্থাতেই পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়কমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
জাহিদ হোসেন বলেন, ‘গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে সবাইকে গণতান্ত্রিক আচরণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। জনগণের রায়কে সম্মান জানিয়ে নির্বাচিত সরকারকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। কেউ যেন নিজের ইচ্ছেমতো সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।’
আজ শুক্রবার দুপুরে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন উন্নয়নকাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহিদ হোসেন এসব কথা বলেন।
নবাবগঞ্জ উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিধান কান্তি হালদারের সভাপতিত্বে মাদকবিরোধী অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে মন্ত্রী আরও বলেন, ‘কোনো অবস্থাতেই মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। মাদক কারবারি ও সেবীদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে।’
এর আগে ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বৃক্ষমেলা এবং উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামের মেরামত ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজের উদ্বোধন করেন। পরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপকারভোগীদের মধ্যে সেলাই মেশিন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দুস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. ফাহিম মাসউদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হারেছ উদ্দিন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শুভ্র প্রকাশ চক্রবর্তী, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ।
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