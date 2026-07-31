Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

কাদা পরিষ্কার করতে পুকুরে, পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি  
কাদা পরিষ্কার করতে পুকুরে, পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু
ত্রিশালে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই সহোদরের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ত্রিশালে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়নের পাটুলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই ভাই হলো পাটুলী গ্রামের বাসিন্দা রিপন মিয়ার দুই ছেলে জোবায়েদ (৮) ও শামিম (৫।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির পাশের একটি পুকুরে মাছ ধরার পর দুই ভাই শরীরের কাদা পরিষ্কার করার জন্য পানিতে নামে। এ সময় ছোট ভাই শামিম পানিতে তলিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করতে বড় ভাই জোবায়েদ পানিতে ঝাঁপ দেয়। সেও পানিতে তলিয়ে যায়। দুই শিশুকে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে থাকেন। একপর্যায়ে তাদের মা পুকুরপাড়ে গিয়ে একজনকে পানিতে ভাসতে দেখে চিৎকার করেন। পরে স্থানীয় লোকজন দুই শিশুকে উদ্ধার করে ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. সাকিব জানান, দুপুরে পরিবারের সদস্যরা দুই শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তাদের মৃত্যু হয়।

ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

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