অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে লাখ টাকা জরিমানা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে মাটি খনন ও বিক্রির অপরাধে এক ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কামারদহ ইউনিয়নের ঘোড়ামারা দক্ষিণপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তামশিদ ইরাম খান এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ভেকু (এক্সকাভেটর) দিয়ে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রির সত্যতা পাওয়ায় ভেকুর মালিক আবু হোসেনকে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তামশিদ ইরাম খান বলেন,‘পরিবেশ রক্ষা ও মূল্যবান কৃষিজমি সংরক্ষণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। কোনোভাবেই অবৈধ উপায়ে মাটি খনন বা কৃষিজমি নষ্ট হতে দেওয়া হবে না।’
