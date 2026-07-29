Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুজনের মৃত্যু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুজনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গাছ কাটার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (২৯ জুলাই) সকালে উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের ক্রোড়লগাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ক্রোড়লগাছা গ্রামের মৃত বছির উদ্দিনের ছেলে আজিম উদ্দিন (৫৫) এবং হরিরামপুর গ্রামের আইয়ুব মিয়ার ছেলে গোলাম মওলা (৩৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোলাম মওলা দীর্ঘদিন ধরে গাছ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আজ সকালে গোলাম ও আজিম উদ্দিন একটি গাছ কাটতে যান। গাছ কাটার একপর্যায়ে সেটি পাশের বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে। পরে গাছটি সরাতে গেলে আজিম উদ্দিন ও গোলাম মওলা বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

গাইবান্ধাবিদ্যুতায়িতজেলার খবররংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
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