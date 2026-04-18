Ajker Patrika
গাইবান্ধা

সুন্দরগঞ্জে পেট্রল মজুত ও চড়া দামে বিক্রি, নৈশপ্রহরী সুমনকে আদালতে সোপর্দ

সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা প্রতিনিধি 
সুন্দরগঞ্জে পেট্রল মজুত ও চড়া দামে বিক্রি, নৈশপ্রহরী সুমনকে আদালতে সোপর্দ
কালোবাজারে বেশি দামে তেল বিক্রির অপরাধে গ্রেপ্তার মো. সুমন সরদার। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করে মজুত ও কালোবাজারে বেশি দামে বিক্রির অপরাধে মো. সুমন সরদার (৩৭) নামে এক ব্যক্তিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

মো. সুমন সরদার পৌরসভার থানাপাড়া এলাকার মৃত কামাল হোসেন সরদারের ছেলে এবং সুন্দরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি কাম নৈশপ্রহরী হিসেবে কর্মরত।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ বলেন, অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত ও কালোবাজারে বিক্রির অভিযোগে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে পৌর শহরের সুন্দরগঞ্জ ফিলিং স্টেশন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে সুমন সরদার বিভিন্ন ফিলিং স্টেশন থেকে অবৈধভাবে পেট্রল ও অকটেন সংগ্রহ করতেন। এরপর সেগুলো তিনি বেশি দামে বিক্রি করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতকালও তিনি সুন্দরগঞ্জ ফিলিং স্টেশন থেকে একাধিকবার পেট্রল সংগ্রহ করেন। এরপর সন্ধ্যায় আবারও পেট্রল নিতে গেলে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে আটক করে।

সকালের নাশতায় কমলা নাকি কলা—কোনটি দেবে অফুরন্ত শক্তি?

