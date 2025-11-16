ঘাঘট নদের ওপর ঝুঁকিপূর্ণ কাঠের সেতু: ২০ হাজার মানুষের দুর্ভোগ

আনোয়ার হোসেন শামীম, গাইবান্ধা
গাইবান্ধার ঘাঘট নদের ওপর একটি স্থায়ী সেতু না থাকায় সদর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের (কুপতলা, খোলাহাটি ও বল্লমঝাড়) প্রায় ২০ হাজার মানুষ বছরের পর বছর ধরে একটি নড়বড়ে কাঠের সেতু দিয়ে পারাপার হচ্ছে। শুধু মানুষ নয়, প্রতিদিন এই ঝুঁকিপূর্ণ সাঁকো দিয়ে দুই শতাধিক যানবাহনও চলাচল করে, যা প্রতিনিয়ত বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। এই দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেতে এলাকাবাসী দ্রুত একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের জোর দাবি জানিয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাইবান্ধা সদর উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের নারায়ণপুর এলাকায় ঘাঘট নদের ওপর পাঁচ বছর আগে এলাকাবাসীর নিজস্ব অর্থায়নে কাঠ দিয়ে সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। তবে এবারের বর্ষা মৌসুমে সেটি নড়বড়ে হয়ে যায়। বর্তমানে কাঠের তৈরি সেতুটি বিভিন্ন স্থানে ভেঙে যাওয়ায় এটি চলাচলের প্রায় অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, নদীর ওপর নির্মিত কাঠের সেতুটি বেশ সরু, রেলিংবিহীন এবং গাছের খুঁটির ওপর ঝুঁকিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যান চলাচলের সময় এক লাইনে যেতে হয় বলে প্রায়ই যানজট তৈরি হয়। অর্ধেক সেতুতে রেলিং ভেঙে যাওয়ায় সাঁকো পারাপার অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশেষ করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী, গর্ভবতী নারী, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। যোগাযোগের বিকল্প কোনো পথ না থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা এই ভাঙা সেতু ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। যার ফলে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে।
শিক্ষার্থী জান্নাতুল বলে, ‘কাঠের ভাঙা সেতু দিয়ে পার হওয়ার সময় ভয় লাগে। কখন যে ভেঙে যায়। তারপরও ভয় নিয়ে স্কুলে যাই।’
স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘সেতুটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আমরা ভোগান্তিতে আছি। অনেকে সেতু করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও কেউ কথা রাখেনি। আমরা এলাকাবাসী একটি স্থায়ী সেতুর দাবি করছি।’
কৃষক সবিয়াল শেখ বলেন, ‘যোগাযোগের ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় এখানে পাইকাররা আসতে চায় না। তাই আমাদের উৎপাদিত ফলসের ন্যায্য দাম পাই না।’
বল্লমঝাড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জুলফিকার রহমান বলেন, স্থায়ী ব্রিজ হলে এই এলাকার যোগাযোগব্যবস্থায় দুর্ভোগ কমার পাশাপাশি শিক্ষা, কৃষি ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রসার ঘটবে।
এ বিষয়ে গাইবান্ধা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী মো. উজ্জ্বল চৌধুরী আশ্বস্ত করে বলেন, জনসাধারণের চলাচলের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সরকারি নিয়মনীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ওই স্থানে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
বাকৃবি প্রতিনিধি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শহীদ নাজমুল আহসান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আবরার নোমান আর নেই। শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতায় শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. কাজী কামরুল ইসলাম।
প্রভোস্ট জানান, দীর্ঘদিন ধরে আবরার শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। শনিবার বিকেলে তিনি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসা নিয়ে হলে ফিরে আসেন। সন্ধ্যার পর হঠাৎ অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি জ্ঞান হারান। পরে সহপাঠীরা তাঁকে দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আবরারের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আবাসিক শিক্ষার্থী ও সহপাঠীরা বলেন, আবরার ছিলেন শান্ত স্বভাবের ও ভদ্র শিক্ষার্থী। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁরা গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে এতে কেউ হতাহত না হলেও ব্যাংকের সাইনবোর্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের বারোতোপা বাজারে গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় এই ঘটনা ঘটে।
গ্রামীণ ব্যাংক মাওনা বাজার শাখার ব্যবস্থাপক রেহেনা বেগম বলেন, ‘ব্যাংকের বেশির ভাগ কমকর্তা-কর্মচারী ব্যাংকেই রাত যাপন করেন। রাত আনুমানিক ২টার দিকে সাত-আটজন যুবক অতর্কিতভাবে এসে পরপর তিনটি পেট্রলবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। একটি পেট্রলবোমা সীমানা প্রাচীরের ভেতর ও দুটি বোমা সীমানা ঘেঁষে বিস্ফোরিত হয়। এতে ব্যাংকের সাইনবোর্ড ও জানালায় আঘাত করে ভেতরে চলে আসে। এতে সাইনবোর্ড ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে গেছে। আমাদের ডাকচিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’ তিনি জানান, তাঁদের কেউ আহত হননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘যেকোনো পরিবহন যোগে এসে দুর্বৃত্তরা গ্রামীণ ব্যাংকে তিনটি পেট্রলবোমা মারে। দুটি বাইরে, একটি ভেতরে। তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। যেমনটি তারা করতে চেয়েছিল। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। আশা করি, অপরাধীদের দ্রুত সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় আনা হবে।’
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডে চারটি দোকান পুড়ে গেছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে পাকুন্দিয়া পৌরসভার ডিগ্রি কলেজ গেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ খালিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শী সিদ্দিক হোসেন মাসুদ জানান, আগুনে একটি ফুচকার দোকান, পর্দার দোকান, টাইলসের দোকান ও একটি স্টুডিও ভস্মীভূত হয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পাকুন্দিয়া ডিগ্রি কলেজের সামনে একটি ফুচকার দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন পাশের আরও কয়েকটি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।
কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ খালিদ বলেন, রাত সাড়ে ১০টার দিকে আগুন লাগার পর সাধারণ জনগণের সহায়তায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।
খবর পেয়ে পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন ও পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাখাওয়াৎ হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে শনিবার রাতে শিক্ষার্থী ও পরিবহনশ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘট শুরু হয়েছে। আজ রোববার সকাল থেকে বরিশাল জেলার অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। পরিবহন মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা জানিয়েছেন, ভাঙচুর করা বাসের ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলবে।
হঠাৎ এই পরিবহন ধর্মঘটের কারণে সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছে। কিছু মাহিন্দ্রা ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা চলাচল করলেও যাত্রীদের দ্বিগুণ বা তারও বেশি ভাড়া গুনতে হচ্ছে।
‘হাফ ভাড়া’ দেওয়াকে কেন্দ্র করে শনিবার সন্ধ্যার পর বরিশাল কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসের শ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ২০ থেকে ৩০টি বাস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এই সংঘর্ষের কারণে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ওই ঘটনার জেরে রোববার সকাল থেকে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকেরা প্রায় ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখেন।
বরিশাল নথুল্লাবাদ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শাহাদাত হোসেন লিটন বলেন, ‘আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখব। আমাদের যে গাড়িগুলো ভাঙচুর করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্ধশত শ্রমিক আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে পরে যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তার নিশ্চয়তা দেওয়ার পরই কেবল গাড়ি চলাচল শুরু হবে।’
হঠাৎ পরিবহন ধর্মঘটের কারণে যাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েছে। বিকল্প যানবাহনে তাদের বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে।
