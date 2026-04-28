গাইবান্ধায় স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক স্কুলছাত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ষষ্ঠ শ্রেণির এই শিক্ষার্থী (১২) স্কুলে যাওয়ার পথে তাকে তুলে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। গতকাল সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পরে স্থানীয়রা সড়কের পাশে ঝোপের মধ্যে মেয়েটিকে পড়ে থাকতে দেখে তার পরিবারকে খবর দিলে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পরিবারের সদস্যরা জানান, বেলা ৩টার দিকে মেয়েটি বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে স্থানীয়দের সহায়তায় বিকেল ৫টার দিকে সড়কের পাশে ঝোপের মধ্যে থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। এরপর সন্ধ্যায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
ভুক্তভোগী ছাত্রীর বরাত দিয়ে তার মা জানিয়েছেন, রাস্তা থেকে দুই যুবক জোরপূর্বক তাকে তুলে নিয়ে গাইবান্ধা মোড়ের দিকে নিয়ে ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।
এ বিষয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক বলেন, ‘আমরা এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'
