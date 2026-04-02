Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় শিশু ওয়ার্ডে বিশেষ আইসোলেশন, চিকিৎসাধীন ৩ শিশু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
হামের উপসর্গ নিয়ে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি শিশু। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধা জেলায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছে ৯ রোগী। এর মধ্যে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছে তিন শিশু। হাসপাতালের হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এই শিশুদের।

গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসা নিচ্ছে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শান্তিরামের আরিফ মিয়ার শিশু ছাব্বির (৬), গাইবান্ধা সদর উপজেলার শিবপুরে বেলালের শিশু তাসিন (৪), মালীবাড়ীর শরীফের শিশু মারুফ (৫)। এ ছাড়া ছয়জন চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি গেছে।

অভিভাবকেরা জানান, বাচ্চাদের প্রথমে সর্দি, জ্বর ও পাতলা পায়খানা শুরু হলে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নেন তাঁরা। পরে অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎকেরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন।

হামের রোগী মারুফের বাবা শরীফ বলেন, ‘আট দিন আগে জ্বর ও পাতলা পায়খানা শুরু হয়। গ্রাম্য ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে ভালো না হওয়ায়, পরে হাসপাতালে ভর্তি করাই। এখন মোটামুটি রোগী ভালো আছে।’

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. আসিফ বলেন, ‘হামের লক্ষণ নিয়ে যে ৯ জন চিকিৎসা নিয়েছে, তারা সবাই শিশু। এসব রোগী অন্য রোগীর সংস্পর্শে গেলে সেটি ছড়ানোর শঙ্কা রয়েছে। তাই বিশেষ আইসোলেশন তৈরি করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের আমরা ভিটামিন এ ক্যাপসুল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করানোর পরামর্শ দিচ্ছি। এ ছাড়া আমাদের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা রোগের ধরন ও মাত্রা দেখে নিয়মিত চিকিৎসা পরামর্শ দিচ্ছেন। এ নিয়ে ভয়ের কোনো কারণ নেই।’

বিষয়:

গাইবান্ধাহাসপাতালউপসর্গআইসোলেশনহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ