ক্ষমতাচ্যুত সরকার দেশটার অর্থনীতি ধ্বংস করে গেছে: ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শামীম কায়সার লিংকন বলেছেন, জুলাই জাতীয় সনদ যেভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেভাবেই বাস্তবায়ন করা হবে। তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। ক্ষমতাচ্যুত সরকার পুরো ১৭ বছর দেশটার অর্থনীতি ধ্বংস করে গেছে। সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, ধৈর্য ধরে একটু সময় দিতে হবে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাইবান্ধা জেলা বিএনপির কার্যালয়ে দলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শামীম কায়সার এসব কথা বলেন।
শামীম কায়সার বলেন, ১৯৭১, ১৯৯০ ও ২০২৪-এ সব দলের নেগেটিভ অবস্থান ও ভূমিকা ছিল। কিন্তু বিএনপি সব সময় পজিটিভ ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপির রাজনীতির ইতিহাসে কালো দাগ লাগে নাই। কারণ, বিএনপির অবস্থান সব সময় দেশের মানুষের জন্য ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।
ধর্ম প্রতিমন্ত্রী নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘সামনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সব ভেদাভেদ ভুলে ওয়ার্ড থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে আনতে হবে।’
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য মমতাজ আলো, বিএনপির রংপুর বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুন্নবী টিটুল, পৌর বিএনপির সভাপতি শহিদুজ্জামান শহিদ, যুবদলের সভাপতি রাগীব হাসান চৌধুরী প্রমুখ।
সমাবেশ শেষে জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণের পর ইসলামি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে গিয়ে শেষ হয়। এতে জেলার উপজেলাগুলো বিভিন্ন ইউনিটের বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
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