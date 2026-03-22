ফেনীতে বাস-অ্যাম্বুলেন্স-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষ, প্রাণ গেল ৩ জনের

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর রামপুর এলাকায় বাস, অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছে। এতে আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
আজ রোববার ভোর ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। হতাহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ফেনী মহিপাল হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ আসাদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর রামপুর এলাকায় চট্টগ্রাম অভিমুখী একটি লেনের কাজ চলছিল। এ সময় একটি অ্যাম্বুলেন্স ধীরগতিতে পার হচ্ছিল। এ সময় শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস অ্যাম্বুলেন্সটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এই ঘটনায় বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের চালকের কথা-কাটাকাটি শুরু হলে পেছনে মোটরসাইকেল ও আরও কিছু বাসের জট লেগে যায়। কিছুক্ষণ পর বেপরোয়া গতিতে আসা আরেকটি বাস জটলার মধ্যে ধাক্কা দেয়। এতে বাস, অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এ সময় মারা যান একজন মোটরসাইকেল আরোহী, বাসের সুপারভাইজার ও একজন যাত্রী।
ফেনী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. শাহাদাৎ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত বাসকে সরিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
