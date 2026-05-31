চাঁদপুর

কচুয়ায় নিখোঁজের দুই দিন পর বিলে মিলল ব্যবসায়ীর মরদেহ

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
সার ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

কচুয়ায় নিখোঁজের দুই দিন পর বিল থেকে নুরুল ইসলাম (৭০) নামের এক সার ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত নুরুল ইসলাম বাড়ি উপজেলার তুলপাই গ্রামে।

নিহত ব্যক্তির ছোট ছেলে ছানাউল্লাহ বলেন, শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে কচুয়া বাজারে দোকানের উদ্দেশে রওনা হন তাঁর বাবা। তবে দুপুরের দিকে দোকানটি বন্ধ দেখেন ছানাউল্লাহ। পাশের দোকানদার জানান, তাঁর বাবা অসুস্থতার কথা বলে বাড়ি চলে গেছেন। তবে বাড়িতে নুরুল ইসলামকে পাওয়া যায়নি। খোঁজাখুঁজির পর কচুয়া থানায় রাতে সাধারণ ডায়েরি করা হয়। পরদিন শনিবার রাতে কচুয়া থানা থেকে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানা শ্রীনিবাস পূর্বপাড়া হাইওয়ে রোডের পূর্ব পাশে বিল থেকে একটি মরদেহ উদ্ধারের খবর জানানো হয়। পরে থানায় গিয়ে বাবার মরদেহ শনাক্ত করে বাড়ি আনা হয়।

ছানাউল্লাহ আরও বলেন, তাঁর বাবার সঙ্গে কারও কোনো বিরোধ বা ঝগড়া ছিল না। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

এদিকে নুরুল ইসলামের নৃশংস হত্যার বিচার দাবিতে আজ রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কচুয়া বাজারের সার ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ রাখেন।

কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিজুল ইসলাম বলেন, ব্যবসায়ী নুরুল ইসলামের নিখোঁজের পর তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কচুয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। এর পর থেকে সব থানায় বার্তা পাঠানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাতে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানা থেকে বিল থেকে একটি মরদেহ পাওয়ার খবর আসে। এই ঘটনার তদন্ত চলছে।

