Ajker Patrika
ফেনী

ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর সোনাগাজীতে দরিদ্রদের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁরা দুজনই আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন স্থানীয় যুবদল নেতা এমরান চৌধুরী ও গ্রামপুলিশ রাকিব। তাঁরা উভয় রক্তাক্ত জখম হন। রাকিব গ্রামপুলিশের পাশাপাশি ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সদস্যসচিব পদে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মতিগঞ্জ ইউপির দরিদ্রদের জন্য ৮৮টি কার্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়। এসব কার্ডের তালিকায় গ্রামপুলিশ রাকিব দুজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। যুবদল নেতা এমরান চৌধুরী এর কারণ জানতে চান। এ নিয়ে তাঁরা কথা-কাটাকাটি এবং একপর্যায়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। রাকিবের হাতে ও এমরানের মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়।

জানা গেছে, শ্রমিক দল নেতা রাকিব সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রামপুলিশের চাকরি পেয়েছেন। তিনি ইউনিয়নের ভাদাদিয়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন।

এ বিষয়ে মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নার্গিস আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শুনেছি, ভাতার কার্ডের তালিকা নিয়ে দুজনের মধ্যে মারামারি হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’

সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিগ্যান চাকমা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাফেনীপুলিশইউপিচট্টগ্রাম বিভাগসোনাগাজীযুবদলচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

জমি জালিয়াতি: যুগ্ম সচিবসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

জমি জালিয়াতি: যুগ্ম সচিবসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পঞ্চগড়ে বাসের ধাক্কায় সড়কে প্রাণ গেল মা-মেয়ের

পঞ্চগড়ে বাসের ধাক্কায় সড়কে প্রাণ গেল মা-মেয়ের

বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি

ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি