ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি

ফেনীর সোনাগাজীতে দরিদ্রদের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁরা দুজনই আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন স্থানীয় যুবদল নেতা এমরান চৌধুরী ও গ্রামপুলিশ রাকিব। তাঁরা উভয় রক্তাক্ত জখম হন। রাকিব গ্রামপুলিশের পাশাপাশি ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সদস্যসচিব পদে রয়েছেন বলে জানা গেছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মতিগঞ্জ ইউপির দরিদ্রদের জন্য ৮৮টি কার্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়। এসব কার্ডের তালিকায় গ্রামপুলিশ রাকিব দুজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। যুবদল নেতা এমরান চৌধুরী এর কারণ জানতে চান। এ নিয়ে তাঁরা কথা-কাটাকাটি এবং একপর্যায়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। রাকিবের হাতে ও এমরানের মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়।
জানা গেছে, শ্রমিক দল নেতা রাকিব সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রামপুলিশের চাকরি পেয়েছেন। তিনি ইউনিয়নের ভাদাদিয়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন।
এ বিষয়ে মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নার্গিস আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শুনেছি, ভাতার কার্ডের তালিকা নিয়ে দুজনের মধ্যে মারামারি হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’
সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিগ্যান চাকমা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।
খুলনা শিপইয়ার্ড ও চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় প্রায় সাড়ে ৯ একর (সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট) লিজ জমির চুক্তিভঙ্গ ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিক্রির অভিযোগে একজন যুগ্ম সচিব, দুই সাবরেজিস্ট্রারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।৪ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নারী ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার রাত ৮টার দিকে দেবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের নতুনবন্দর আব্দুলপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর বিজিবি সদর দপ্তরের অফিসার্স কোয়ার্টারের একটি বাসা থেকে বিবি হালিমা নামের ১১ বছর বয়সী এক শিশু গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে ওই মরদেহ উদ্ধার করে নিউমার্কেট থানা-পুলিশ।১৮ মিনিট আগে
বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-২-এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ৯ প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৬ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। আজ সোমবার দুপুরে এই অভিযান চালায় র্যাব।২৩ মিনিট আগে