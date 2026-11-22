বিলোনিয়া সীমান্ত পরিদর্শনে বিজিবির মহাপরিচালক
ফেনীর পরশুরামের বিলোনিয়া ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ও মজুমদারহাট সীমান্ত ফাঁড়ি পরিদর্শন করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।
আজ রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে হেলিকপ্টারযোগে পরশুরাম পাইলট হাইস্কুল মাঠে অবতরণ করেন তিনি। পরে বিলোনিয়া ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন।
এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এরপর তিনি বিলোনিয়ায় বিজিবির মজুমদারহাট সীমান্ত ফাঁড়ি পরিদর্শন করেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সীমান্তে পুশইন ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানো, মাদক ও চোরাচালান বন্ধ এবং সীমান্তের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ পরিদর্শন করেন বিজিবি মহাপরিচালক। বিশেষ করে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার বিষয়টি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি।
পরিদর্শনকালে বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন ও প্রশিক্ষণ) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ মাহমুদ আজম, পরিচালক (চিকিৎসা) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ নওফেল মাহমুদ, সরাইল রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, কুমিল্লা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রকিবুল হাসান এবং ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিবুল ইসলামসহ বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিবুল ইসলাম বলেন, কুমিল্লায় বিজিবির একটি অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে নিয়মিত পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বিজিবি মহাপরিচালক পরশুরাম ও বিলোনিয়া সফর করেন।