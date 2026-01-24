খেলার মাঠে বিদ্যুতায়িত হয়ে কিশোরের মৃত্যু

ফেনীর সোনাগাজীতে খেলার মাঠে বিদ্যুতায়িত হয়ে সাইদ হোসেন নূর (১৬) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে উপজেলার সাতাবাড়িয়া হেকিম ডাক্তার বাড়ি-সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
মৃত সাইদ মতিগঞ্জ ইউনিয়নের সাতাবাড়িয়া এলাকার নাছির আহমেদের ছেলে। সে মতিগঞ্জ আর এম হাট কে উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সাইদ গতকাল রাতে সাতাবাড়িয়া হেকিম ডাক্তার বাড়ির পাশে মিনিবার ফুটবল খেলছিল। খেলা শেষে বিদ্যুতের একটি লাইন খুলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত সে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে পড়ে যায়। তাৎক্ষণিক আশপাশে থাকা অন্য কিশোরেরা তাকে উদ্ধার করে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রকি আহমেদ নেহাল বলেন, সাইদ অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র ছেলে ছিল। তার এমন আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল ইসলাম বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে ওই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। কিশোরের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ নেই।
