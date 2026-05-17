Ajker Patrika
ফেনী

​সোনাগাজীতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত জনজীবন

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
কালবৈশাখী ঝড়ে উড়ে গেছে ঘরের টিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীর সোনাগাজীতে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গাছপালা উপড়ে পড়েছে, ভেঙে গেছে বৈদ্যুতিক খুঁটি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বসতবাড়িও। এতে পুরো উপজেলা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আজ রোববার দুপুরে সোনাগাজী পৌরসভাসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে এসব চিত্র দেখা গেছে। ঝড়ের তীব্রতায় বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে। অনেক জায়গায় গাছের ডালপালা ভেঙে বসতবাড়ির ওপর পড়ে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কাঁচা ও আধাপাকা ঘরের টিনের চাল উড়ে গেছে। কোথাও কোথাও গাছ পড়ে ঘরের দেয়াল ও কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কালবৈশাখী ঝড়ে ভেঙে পড়েছে গাছপালা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় বাসিন্দা জিয়া উদ্দিন হৃদয় বলেন, ``দুপুর বেলা হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় তীব্র ঝড়। অল্প সময় স্থায়ী হলেও ঝড়ের তাণ্ডব ছিল ভয়াবহ। গাছ পড়ে বিভিন্ন এলাকার সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়।'

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সোনাগাজী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. মোস্তফা কামাল বলেন, ``ঝড়ের সময় গাছের ডালপালা বিদ্যুতের মূল লাইনের ওপর পড়ে। কয়েকটি এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটিও ভেঙে গেছে। এতে পুরো উপজেলা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা লাইন সচল করতে কাজ করছেন। তবে পুরোপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিগ্যান চাকমা বলেন, ``কালবৈশাখী ঝড়ে বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করতে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

