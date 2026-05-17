সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে আরও এক নারী আহত, সংখ্যা বেড়ে ২১

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ১৭: ০০
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে রোকছানা বেগম (২৫) নামের আরও এক নারী আহত হয়েছেন। এ নিয়ে উপজেলায় কুকুরের কামড়ে আহত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ জনে। এর মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে।

রোকছানা বেগম উপজেলার কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়নের কালির খামার গ্রামের বাসিন্দা ও মো. ইউনুস আলীর স্ত্রী।

আজ রোববার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মনোয়ার আলম সরকার। তিনি জানান, গতকাল শনিবার রোকছানা বেগমকে একটি কুকুর কামড়ায়। পরে তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

এর আগে গত মাসের ২২ তারিখে একই ইউনিয়নে একটি বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে আহত হন ২০ জন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মারা যান।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়নের নন্দ রানী, সুলতানা বেগম ও আফরোজা বেগম এবং ছাপড়হাটী ইউনিয়নের রতনেশ্বর কুমারসহ আরও একজন।

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

