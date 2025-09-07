ফেনীতে ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, ২ জনের মৃত্যু

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে শ্যামলী পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মহাসড়কের হাফিজিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন দুর্ঘটনাকবলিত বাসের সুপারভাইজার রবিউল ইসলাম (৩৬)। তিনি পাবনার সাতিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে। অন্যজন বাসের হেলপার হলেও এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বিকেল ৪টা) তাঁর নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
অন্যদিকে গুরুতর আহত বাসচালক রফিকের (৬০) অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ফেনী সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। তিনি যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার মোবারকপুর গ্রামের মৃত আবদুল আলী মোল্লার ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী শ্যামলী পরিবহনের বাসটি হাফিজিয়া এলাকায় পৌঁছালে সামনের একটি ট্রাক হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সজোরে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সুপারভাইজার নিহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর হেলপারও মারা যান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ জানান, নিহত ব্যক্তিদের লাশ ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ট্রাকচালককে আটক করার চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক মহাসড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে শ্যামলী পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মহাসড়কের হাফিজিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন দুর্ঘটনাকবলিত বাসের সুপারভাইজার রবিউল ইসলাম (৩৬)। তিনি পাবনার সাতিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে। অন্যজন বাসের হেলপার হলেও এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বিকেল ৪টা) তাঁর নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
অন্যদিকে গুরুতর আহত বাসচালক রফিকের (৬০) অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ফেনী সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। তিনি যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার মোবারকপুর গ্রামের মৃত আবদুল আলী মোল্লার ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী শ্যামলী পরিবহনের বাসটি হাফিজিয়া এলাকায় পৌঁছালে সামনের একটি ট্রাক হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সজোরে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সুপারভাইজার নিহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর হেলপারও মারা যান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ জানান, নিহত ব্যক্তিদের লাশ ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ট্রাকচালককে আটক করার চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক মহাসড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
বোয়ালমারীতে একটি ঘোড়া তেড়ে গিয়ে লোকজনকে আঘাত করার খবর পাওয়া গেছে। ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গত দুদিন ধরে ঘোড়াটি এমন আচরণ করছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।২ মিনিট আগে
তিন দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ও পুলিশি হামলার বিচারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএসসি শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন’। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বুয়েট ক্যাম্পাস থেকে মিছিলটি শুরু হয়।৪ মিনিট আগে
প্রাণিজ পুষ্টিতে সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, নারীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি বলেন, দেশের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে বড় খামারিদের ওপর নির্ভর না করে বরং গ্রামবাংলার নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচে২৬ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার আল আমিন (১৮) নামের এক তরুণের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। উপজেলার সুবিদপুর পশ্চিম ইউনিয়নের আইটপাড়া গ্রামে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে