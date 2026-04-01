ড্রামে তেল না দেওয়ায় হামলা, অনির্দিষ্টকালের জন্য দুই ফিলিং স্টেশন বন্ধ

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ড্রামের মধ্যে তেল না দেওয়ায় একটি ফিলিং স্টেশনে (পাম্পে) হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ বুধবার (১ এপ্রিল) সকাল থেকে উপজেলার দুটি ফিলিং স্টেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন মালিক পক্ষ। বন্ধ ঘোষিত দুই প্রতিষ্ঠান হলো উপজেলার সুয়াদী এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসংলগ্ন সিসিবিএল ফিলিং স্টেশন ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কসংলগ্ন পুখুরিয়া ফিলিং স্টেশন।
এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসংলগ্ন সিসিবিএল ফিলিং স্টেশনে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে প্রতিষ্ঠানটির মালিক সালমান মুন্সিসহ তিনজন কর্মচারী আহত হন। তাঁরা ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
আহতের ভাই বাইজিদ মুন্সি জানান, তাঁদের দুটি ফিলিং স্টেশন রয়েছে। এর মধ্যে সিসিবিএল ফিলিং স্টেশনে গতকাল রাতে স্থানীয় আব্দুর রহিম, তামিম, রাজু, আব্দুল্লাহ, আকরামসহ ৮ থেকে ১০ জন এসে অতর্কিতভাবে হামলা চালান। তিনি বলেন, ‘আমরা এই ক্রান্তিলগ্নে দুটি ফিলিং স্টেশন থেকে নিয়মিতভাবে বাস, মোটরসাইকেলসহ সেচ পাম্পে তেল দিয়ে থাকি। কিছু অসাধু কালোবাজারি তাদের ড্রামে ভরে তেল দিতে বলে। তাদের তেল না দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে আমার ছোট ভাই সালমান মুন্সিসহ কর্মচারীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ সময় আমার ভাইসহ আরও দুই কর্মচারীকেও মারধর করা হয়। পরে খবর পেয়ে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’
বাইজিদ আরও বলেন, ‘জেলা পাম্প মালিক সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যতক্ষণ পর্যন্ত হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় না আনা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মালিকানাধীন দুটি ফিলিং স্টেশন বন্ধই থাকবে।’
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, ‘হামলার খবর পেয়ে সুয়াদী ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করেছি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
