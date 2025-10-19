ফরিদপুরে এ কে আজাদের গণসংযোগে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুর সাবেক এমপি ও শিল্পপতি এ কে আজাদের গণসংযোগ চলাকালে শোডাউন করেছেন বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা। এ সময় এ কে আজাদের দুটি গাড়ি ভাঙচুরসহ তাঁর ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আজ রোববার বিকেলে ফরিদপুর সদর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের পরমানন্দপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান বলেন, ‘পরমানন্দপুরে আজ ছিল হাটের দিন। সেখানে এ কে আজাদ গণসংযোগ করতে গিয়েছিলেন।
অন্যদিকে যুবদলের লোকজনও গণসংযোগ করছিল। এ সময় দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থায় চলে এলে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় অভিযোগ এলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন পুলিশের ওই কর্মকর্তা।
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিকেলে বাজারে গণসংযোগের উদ্দেশ্যে ১৫-১৬টি গাড়িবহর নিয়ে পৌঁছান এ কে আজাদ। একই সময় সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক লুৎফর রহমান ও কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের যুবদলের সভাপতি নান্নু মোল্লার নেতৃত্বে শতাধিক লোক সেখানে জমায়েত হয়।
তাঁরা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফের পক্ষে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ঘোষিত ৩১ দফার প্রচার করেন এবং গণসংযোগ করেন। নায়াব ফরিদপুর-৩ আসনে বিএনপির একাংশের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী।
পরে সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফরিদপুর শহরে এ কে আজাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের অভিযোগে মশাল মিছিল করেন সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রদল নেতা পারভেজ খান আহানের নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের জনতা ব্যাংকের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
এ কে আজাদের সমর্থকেরা জানান, গণসংযোগের গাড়িবহর পৌঁছালে এ কে আজাদকে উদ্দেশ্য করে স্লোগান দেন বিএনপির লোকজন। তারা ‘অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ স্লোগান দিয়ে এ কে আজাদকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। এ সময় মিছিলকারীদের নায়াব ইউসুফের পক্ষে স্লোগান দিতে শোনা যায়।
ওই সময় এ কে আজাদের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী তাকে ঘিরে রাখে। পরে পুলিশের চেষ্টায় অধিকাংশ গাড়ি পার হয়ে গেলে বহরের শেষ দিকে থাকা দুটি গাড়িতে আঘাত করে বিএনপির লোকজন। এ সময় দুটি গাড়ির সামনের গ্লাস ফেটে যায়।
জানতে চাইলে যুবদল নেতা মো. নান্নু মোল্লা অভিযোগ করে বলেন, ‘এ কে আজাদ আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা-কর্মীদের প্রকাশ্যে এনে জনসংযোগ করছিলেন। যারা জুলাই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালিয়েছিল। বিষয়টি তৃণমূলের নেতা-কর্মী মেনে নিতে পারেননি।
এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শিল্পপতি এ কে আজাদ বলেন, ‘রাজনীতিতে এ সহিংসতার ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এ ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। গত নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ প্রার্থী শামীম হকও এ জাতীয় আচরণ করেননি। নায়াব ইউসুফের কাছ থেকে এ জাতীয় আচরণ এলাকাবাসী প্রত্যাশা করেনি। এসব ঘটনা রাজনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করবে।’
অন্যদিকে মহিলা দলের যুগ্ম সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফ বলেন, ‘এ কে আজাদ আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন, তার কোনো ভিত্তি নেই, তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব কথা বলছেন, যাতে আমার ক্ষতি হয়।’ তিনি বলেন, তাঁর বহরের সঙ্গে আওয়ামী লীগ পদধারী নেতারা থাকেন। তাঁদের দেখে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।’
ফরিদপুর সাবেক এমপি ও শিল্পপতি এ কে আজাদের গণসংযোগ চলাকালে শোডাউন করেছেন বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা। এ সময় এ কে আজাদের দুটি গাড়ি ভাঙচুরসহ তাঁর ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আজ রোববার বিকেলে ফরিদপুর সদর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের পরমানন্দপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান বলেন, ‘পরমানন্দপুরে আজ ছিল হাটের দিন। সেখানে এ কে আজাদ গণসংযোগ করতে গিয়েছিলেন।
অন্যদিকে যুবদলের লোকজনও গণসংযোগ করছিল। এ সময় দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থায় চলে এলে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় অভিযোগ এলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন পুলিশের ওই কর্মকর্তা।
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিকেলে বাজারে গণসংযোগের উদ্দেশ্যে ১৫-১৬টি গাড়িবহর নিয়ে পৌঁছান এ কে আজাদ। একই সময় সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক লুৎফর রহমান ও কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের যুবদলের সভাপতি নান্নু মোল্লার নেতৃত্বে শতাধিক লোক সেখানে জমায়েত হয়।
তাঁরা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফের পক্ষে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ঘোষিত ৩১ দফার প্রচার করেন এবং গণসংযোগ করেন। নায়াব ফরিদপুর-৩ আসনে বিএনপির একাংশের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী।
পরে সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফরিদপুর শহরে এ কে আজাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের অভিযোগে মশাল মিছিল করেন সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রদল নেতা পারভেজ খান আহানের নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের জনতা ব্যাংকের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
এ কে আজাদের সমর্থকেরা জানান, গণসংযোগের গাড়িবহর পৌঁছালে এ কে আজাদকে উদ্দেশ্য করে স্লোগান দেন বিএনপির লোকজন। তারা ‘অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ স্লোগান দিয়ে এ কে আজাদকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। এ সময় মিছিলকারীদের নায়াব ইউসুফের পক্ষে স্লোগান দিতে শোনা যায়।
ওই সময় এ কে আজাদের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী তাকে ঘিরে রাখে। পরে পুলিশের চেষ্টায় অধিকাংশ গাড়ি পার হয়ে গেলে বহরের শেষ দিকে থাকা দুটি গাড়িতে আঘাত করে বিএনপির লোকজন। এ সময় দুটি গাড়ির সামনের গ্লাস ফেটে যায়।
জানতে চাইলে যুবদল নেতা মো. নান্নু মোল্লা অভিযোগ করে বলেন, ‘এ কে আজাদ আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা-কর্মীদের প্রকাশ্যে এনে জনসংযোগ করছিলেন। যারা জুলাই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালিয়েছিল। বিষয়টি তৃণমূলের নেতা-কর্মী মেনে নিতে পারেননি।
এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শিল্পপতি এ কে আজাদ বলেন, ‘রাজনীতিতে এ সহিংসতার ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এ ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। গত নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ প্রার্থী শামীম হকও এ জাতীয় আচরণ করেননি। নায়াব ইউসুফের কাছ থেকে এ জাতীয় আচরণ এলাকাবাসী প্রত্যাশা করেনি। এসব ঘটনা রাজনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করবে।’
অন্যদিকে মহিলা দলের যুগ্ম সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফ বলেন, ‘এ কে আজাদ আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন, তার কোনো ভিত্তি নেই, তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব কথা বলছেন, যাতে আমার ক্ষতি হয়।’ তিনি বলেন, তাঁর বহরের সঙ্গে আওয়ামী লীগ পদধারী নেতারা থাকেন। তাঁদের দেখে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।’
চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম যোগদান করেছেন। আজ রোববার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের সব নাগরিকের সহযোগিতা কামনা করেছেন।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় টিউশনি করতে গিয়ে খুন হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষার্থী জুবায়েদ হোসেন। তিনি যে বাড়িতে টিউশনি করতেন, সেই বাড়ির সিঁড়িতেই তাঁর রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে। তবে খুনের ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, এ বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য জানায়নি পুলিশ।২৭ মিনিট আগে
আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভকালে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিতের দাবি জানান।১ ঘণ্টা আগে
দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তিনি বলেছেন, এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতিকে নড়বড়ে করার উদ্দেশ্যে সাজানো চক্রান্ত।১ ঘণ্টা আগে