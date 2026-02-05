Ajker Patrika
ফরিদপুর

নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে কাঁদলেন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে কাঁদলেন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ
এক নারীর কাছ থেকে টাকাভর্তি মাটির ব্যাংক উপহার পান বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের নগরকান্দায় নির্বাচনী উঠান বৈঠকের সময় এক নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলাম (রিংকু)। ওই নারীর কাছ থেকে টাকাভর্তি মাটির ব্যাংক নিয়ে কেঁদে ফেলেন তিনি। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় নগরকান্দা উপজেলার কাইচাইল ইউনিয়নের দিয়াকুলী গ্রামে উঠান বৈঠকে এ ঘটনা ঘটে।

উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শামা ওবায়েদ ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্থানীয় ভোটার হালিমা বেগম নামে এক নারী তাঁর হাতে একটি মাটির ব্যাংক তুলে দেন। এ সময় ওই নারী জানান, নিজের পালা হাঁসের ডিম বিক্রি করে টাকাগুলো জমিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘এই সঞ্চয় করা টাকা মায়েরে দেব, উনি নির্বাচন করবে।’ এরপরেই ওই নারীকে বুকে টেনে নেন শামা ওবায়েদ। কান্নাজড়িত কণ্ঠে শামা ওবায়েদ বলেন, ‘আমার বাবাকে যে আপনার এত ভালোবাসেন, আমি এই ভালোবাসার ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারব না। আমি চিরকৃতজ্ঞ।’

তিনি বলেন, ‘আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি, আপনাদের মেয়ে হিসেবে, আপনাদের বোন হিসেবে। আজকে আমার আব্বার মৃত্যুর ১৮ বছরে আমি চেষ্টা করেছি, আপনাদের পাশে থাকার। আপনাদের সুখে-দুঃখে অংশীদার হওয়ার, আপনাদের জন্য কাজ করার। কতটুকু পেরেছি, না পেরেছি আল্লাহ তাআলা জানেন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আজীবন আপনাদের পাশে থাকব।’ এ সময় শামা ওবায়েদ ধানের শীষে ভোট চেয়ে ভোট গণনার আগপর্যন্ত রক্ষাকবচের মতো সকলকে কেন্দ্রে থাকার আহ্বান জানান।

উঠান বৈঠকটিতে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ফরিদপুরবিএনপিনগরকান্দাউপহারফরিদপুর সদরডিমভোটের মাঠেপ্রার্থীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

‘আমি আগুন দেইনি, আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল’

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

সম্পর্কিত

নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে কাঁদলেন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ

নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে কাঁদলেন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ

ঝালকাঠিতে ধর্ষণ মামলায় বালিকা বিদ্যালয়ের ল্যাব অপারেটর গ্রেপ্তার

ঝালকাঠিতে ধর্ষণ মামলায় বালিকা বিদ্যালয়ের ল্যাব অপারেটর গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুলের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

ঝিনাইদহ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুলের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত