যাত্রীসংকট, কাফনের কাপড় পরে অটোরিকশাচালকদের অবরোধ

মধুখালী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি
রাজবাড়ী বাস মালিক সমিতির উদ্যোগে নতুন করে চালু হওয়া রাজবাড়ী-মধুখালী রুটের বাসভাড়া নিয়ে ইজিবাইক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) মালিক সমিতি ক্ষুব্ধ হয়েছে। বাসে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তুলনায় কম ভাড়া নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মধুখালী বাজার চৌরাস্তা অটো ইজিবাইক মালিক সমিতির নেতারা।
এ নিয়ে আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) তাঁরা মধুখালী বাজার চৌরাস্তা এলাকায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালিত হয়। পরে পুলিশ এসে রাস্তা ফাঁকা করে।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে শ্রমিকেরা কাফনের কাপড় পরে মধুখালী বাজার চৌরাস্তা প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। তাঁরা দাবি জানান, যদি বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ করে দেয়, তবে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে কম ভাড়া নিয়ে বাস চলাচল করলে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে বাধ্য হবেন।
অটো-ইজিবাইক মালিক সমিতির অভিযোগ, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ভাড়া ধরা হয়েছে প্রতি কিলোমিটার ২ টাকা ৫০ পয়সা। সে হিসাবে মধুখালী থেকে জামালপুর পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার ভাড়া দাঁড়ায় ২৫ টাকা। কিন্তু রাজবাড়ী-মধুখালী রুটে বাস মালিক সমিতি মাত্র ১৫ টাকা ভাড়া নিচ্ছে। এতে যাত্রীরা বাসে ওঠায় অটোরিকশা ও ইজিবাইক যাত্রীসংকটে পড়ছে। তাঁদের দাবি, এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র, যা অটোরিকশা ও ইজিবাইকচালকদের জীবিকা হুমকির মুখে ফেলেছে।
এ সময় মধুখালী বাজার চৌরাস্তা অটো-ইজিবাইক মালিক সমিতির সভাপতি মো. সাগর মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক মো. ওমর বিশ্বাস, সহসভাপতি মো. ছবদুল শেখ, লাইন সেক্রেটারি মো. মামুন বিশ্বাস (জামালপুর স্ট্যান্ড), সহসাধারণ সম্পাদক মো. ঈদ্রীস বিশ্বাস, শ্রমিক নেতা মো. সুমন বিশ্বাস, লাইন সেক্রেটারি মো. রেজওয়ান শেখসহ (জামালপুর স্ট্যান্ড) বহু শ্রমিক-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
অটো-ইজিবাইকচালক সমিতির সভাপতি সাগর মাহমুদ বলেন, এ রাস্তায় নতুন করে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। তবে ভাড়া কম নেওয়ার কারণে অটোবাইকে যাত্রী ওঠানো যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সরকার নির্ধারিত ভাড়া নিতে হবে।
মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম নুরুজ্জামান জানান, রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ উপস্থিত হয়ে অবরোধ তুলে দেয়।
উল্লেখ্য, প্রায় ১৩ বছর পর নতুন করে রাজবাড়ী-মধুখালী রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে।
