ফরিদপুরে খবর সংগ্রহে গিয়ে ছিনতাইকারীর হামলায় আহত সাংবাদিক

ফরিদপুরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ছিনতাইকারী চক্রের হামলায় জখম হয়েছেন সাংবাদিক জাকিব আহমেদ (২৬)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে শহরের মদনখালী স্লুইসগেট এলাকায় পৌরসভার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ডাম্পিং সেন্টারের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
জাকিব আহমেদ স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক ফতেহাবাদে কর্মরত। ছিনতাইকারী চক্রের লিডার আল আমীনের নেতৃত্বে টিকটকার সাকিব, তাঁর ভাই লিয়নসহ চিহ্নিত ছিনতাইকারীরা এ হামলা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। হামলাকারীরা ধারালো কাঁচি দিয়ে জাকিবের পিঠ, হাতের ওপর, কাঁধ ও কোমরে আঘাত করে এবং লাঠিসোঁটা দিয়ে মারধর করে।
আহত সাংবাদিক জাকিব আহমেদ জানান, গত বুধবার দুপুরে সালথার এক যুবক তাঁর বাগদত্তাকে নিয়ে স্লুইসগেটে ঘুরতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে বেড়িবাঁধ সড়কে ডাম্পিং স্টেশনের সামনে আল আমীন ও তাঁর সহযোগীরা মোটরসাইকেলে এসে তাঁদের আটকান। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁরা ওই তরুণীকে অসম্মান করেন, তাঁর পরিবারের কাছে ফোন করে টাকা দাবি করেন এবং সঙ্গে থাকা টাকা-পয়সা ও সোনার আংটি কেড়ে নেন।
পরিচিত এক ব্যক্তির মাধ্যমে এ ঘটনা জানতে পেরে গতকাল রাতে খবর সংগ্রহে সেখানে যান জাকিব আহমেদ। তিনি আগের দিনের ছিনতাইয়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেন এবং অভিযুক্ত আল আমীনের বক্তব্য নেন। একপর্যায়ে মোবাইলে ফুটেজ ধারণের সময় তাঁর হাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে তাঁর হাত থেকে মোবাইল পড়ে ভেঙে যায়। পরে ধারালো কাঁচি দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে জখম করা হয়।
অভিযোগ রয়েছে, সংঘবদ্ধ এই ছিনতাইকারী চক্রের কবলে টেপাখোলা স্লুইসগেটে ঘুরতে যাওয়া ভ্রমণকারীরা প্রায়ই সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার রাতেও সেখানে তিনটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে আজ বিকেলে জানিয়েছেন সাংবাদিক জাকিব আহমেদ।
কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুকান্ত দত্ত বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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