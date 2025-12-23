মাদক কেনার টাকার জন্য সহকর্মীকে হত্যা, রিকশা ছিনতাই; গ্রেপ্তার ২

ফরিদপুর প্রতিনিধি
মাদক কেনার টাকা জোগাতে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সহকর্মীকে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত রিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় মূল আসামিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ফরিদপুর সদর উপজেলার চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের বাছের মোল্যা ডাঙ্গী এলাকার মৃত ফিরোজ খানের ছেলে রাজিব খান (৪১) ও শহরতলির বায়তুল আমান এলাকার মানিক হাওলাদারের ছেলে মো. মান্নান হাওলাদার (৩২)।
আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন। তিনি বলেন, রাজিব খান তাঁর সহকর্মী টিপু শেখকে (৪০) নেশাগ্রস্ত করে হত্যা করেন এবং ছিনতাই করা রিকশাটি মান্নান হাওলাদারের কাছে বিক্রি করেন। এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে ছিনতাই হওয়া রিকশা ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, ১৮ ডিসেম্বর সকালে সদর উপজেলার ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর এলাকার একটি কলাবাগান থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা মরদেহটি শহরতলির রঘুনন্দপুর এলাকার রিকশাচালক ও ইটভাটার শ্রমিক টিপু শেখের বলে শনাক্ত করেন। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ভাই সিদ্দিক শেখ বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আজমীর হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলের কাছেই নিহত ব্যক্তির ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন পাওয়া যায়। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ফোনটির কললিস্ট ও অবস্থান বিশ্লেষণ এবং সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে রাজিব খানকে শনাক্ত করা হয়। পরে ২০ ডিসেম্বর ভোররাতে শহরতলির সিঅ্যান্ডবি ঘাট এলাকার মজিবুর রহমানের ইটভাটা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজমীর হোসেন আরও বলেন, আদালতে রাজিব খানের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। তাঁর দেওয়া তথ্যে ছিনতাই হওয়া রিকশাটি উদ্ধার করা হয় এবং ক্রেতা মান্নান হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, নিহত টিপু শেখ ও রাজিব খান একই ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। পাশাপাশি টিপু শেখ রিকশা চালাতেন। রাজিব খান মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং মাদক সংগ্রহের নামে বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা নিতেন। পরে সেই টাকা খরচ করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঋণদাতাদের চাপ ও মাদক কেনার অর্থ জোগাড়ের উদ্দেশ্যে তিনি টিপু শেখকে হত্যা করে রিকশা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক হিরামন বিশ্বাসসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় একটি তাঁত কারখানার শ্রমিকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত শ্রমিকের নাম এমরান মিয়া (৩০)। তিনি উপজেলার ডাঙ্গার কেন্দুয়াবো গ্রামের আমির ইসলামের ছেলে। আজ মঙ্গলবার সকালে ডাঙ্গার কেন্দুয়াবো গ্রামে একটি তাঁত কারখানার পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার জানায়, এমরান বাড়ির পাশে মোস্তফা নামে এক ব্যক্তির তাঁত কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গতকাল রাতে নাইট ডিউটির সময় তিনি হঠাৎ কারখানা থেকে বের হন। এরপর আর ফেরেননি। পরে ভোরে কারখানার এক শ্রমিক রাস্তার পাশে এমরানের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল মামুন বলেন, পূর্বশত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন ও জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।
শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুরে ছাত্রদল ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের পর এনসিপির জেলা কার্যালয় ও এক কর্মীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে এই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এই হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন জেলা এনসিপির সদস্যসচিব সবুজ তালুকদার। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সোহেল তালুকদার।
এর আগে সন্ধ্যায় শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এ সময় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন।
এই ঘটনায় এখনো কোনো পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেনি বলে জানিয়েছেন পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে এনসিপির জেলা সদস্যসচিব সবুজ তালুকদারের নেতৃত্বে সোমবার সন্ধ্যায় শরীয়তপুর শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের গার্লস স্কুল এলাকা থেকে শুরু হয়ে শরীয়তপুর-ঢাকা সড়কের চৌরঙ্গী মোড় অতিক্রম করে তামিম ফ্যামিলি ফুড সেন্টারের সামনে পৌঁছালে আকাশ নামের ছাত্রদলের এক কর্মী মোটরসাইকেল নিয়ে মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়েন। এ নিয়ে আকাশের সঙ্গে এনসিপির নেতা-কর্মীদের ভুল-বোঝাবুঝি থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।
এ সময় এনসিপির সদস্যসচিব সবুজ তালুকদার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ছাত্রদল কর্মী আকাশকে রক্ষা করার জন্য চৌরঙ্গী মোড়ে নিয়ে আসেন।
এ সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে এনসিপির লোকজন ছাত্রদল কর্মী আকাশকে আটকে রেখে মারধর করছে।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সোহেল তালুকদারের নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
একপর্যায়ে সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ নেয়। উভয় পক্ষ হাতবোমা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলায় জড়িয়ে পড়ে। হাতবোমা বিস্ফোরণ ও অস্ত্রের আঘাতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। এতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং যান চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জেলা এনসিপির সদস্যসচিব সবুজ তালুকদার (৩৮), ছাত্রদল কর্মী নিরব তালুকদার (১৮), আকাশ (২২), আরমান (২৬), মামুন (৩০), আবিদ খান (২৮), ইসাহাক সরদার (৩২), যুবদল কর্মী নাঈম ব্যাপারী (২৫), বিএনপি কর্মী মোহাম্মদ আলীসহ (৫০) আরও কয়েকজন। তাঁদেরকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত যুবদল কর্মী নাঈম ব্যাপারীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।
নাঈমকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা পাঠানোর পর উত্তেজিত ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা একযোগে মিছিল নিয়ে এনসিপির জেলা কার্যালয় ও এনসিপি কর্মী সাইফুজ্জামান খানের বাড়িতে হামলা ও বাঙচুর চালান বলে অভিযোগ এনসিপির।
আজ মঙ্গলবার সকালে শরীয়তপুর জেলা শহরের গার্লস স্কুল-সংলগ্ন এনসিপির জেলা কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, অফিসের সব চেয়ার-টেবিল, আলমারি, ফ্যানসহ সবকিছু তছনছ অবস্থায় পড়ে আছে। এদিকে শহরের চৌরঙ্গী মোড়-সংলগ্ন ব্যাপারীপাড়া এলাকায় এনসিপির কর্মী সাইফুজ্জামান খানের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির দরজা-জানালা, টিনের বেড়া, চেয়ার-টেবিল, হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়সহ বিভিন্ন মালপত্র ভাঙচুর অবস্থায় পড়ে আছে।
এ বিষয়ে জেলা এনসিপির সদস্যসচিব সবুজ তালুকদার বলেন, ‘ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে গতকাল আমরা এনসিপির পক্ষ থেকে শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করি। আমাদের মিছিলে ছাত্রদলের এক কর্মী ঢুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পরে এ নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। আমি ওই ছাত্রদল কর্মীকে রক্ষা করার জন্য তাকে চৌরঙ্গী মোড়ে নিয়ে আসি। তখন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে গুজব ছড়ায়, আমরা তাকে আটকে রেখে মারধর করছি। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সোহেল তালুকদারের নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্র ও হাতবোমা নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে। এতে আমাদের সাত-আটজন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়ার সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা আবারও সংগঠিত হয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এনসিপির জেলা কার্যালয় ও কর্মী সাইফুজ্জামান খানের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। সেই সঙ্গে ঘটনায় জড়িত ছাত্রদল, যুবদলের সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’
এ বিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সোহেল তালুকদার বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় ছাত্রদল কর্মী আকাশকে ধরে নিয়ে মারধর করে এনসিপির লোকজন। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গেলে তারা আমাদের ওপরও হামলা করে। এনসিপির সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর একাধিক হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আমাদের সাতজন গুরুতর আহত হন। বোমা হামলার ঘটনা ভিন্ন খাতে নিতে এনসিপির লোকজন নিজেরাই নিজেদের অফিস ও বাড়িঘর ভাঙচুর করে ছাত্রদলের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিচার দাবি করছি।’
পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনায় ভুল-বোঝাবুঝি থেকে এনসিপি ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে জানতে পারি এনসিপির কার্যালয় ও একজনের বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনো পক্ষই এখনো অভিযোগ দায়ের করেনি। জানতে পেরেছি, দুই দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে দলের নেতা-কর্মীদের ঢাকায় নিতে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) চার জোড়া বিশেষ ট্রেন চালাবে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে। এ জন্য বিভিন্ন রুটের তিনটি ট্রেনের স্বাভাবিক যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ বলেন, ‘খুলনা-ঢাকা-খুলনা, যশোর-ঢাকা-যশোর, চাটমোহর-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-চাটমোহর এবং পঞ্চগড়-ঢাকা-পঞ্চগড় রুটে একটি করে ট্রেন বিএনপির নেতা-কর্মীদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিএনপির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনগুলো আপ ও ডাউন মিলিয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এসব ট্রেনে প্রায় ১ হাজার ৯০০ যাত্রী পরিবহন করা যাবে।’
ফরিদ আহমেদ জানান, বিশেষ ট্রেন চালানোর কারণে রাজবাড়ী কমিউটার (রাজবাড়ী-পোড়াদহ), ঢালারচর এক্সপ্রেস (পাবনা-রাজশাহী) ও রহনপুর কমিউটার (রহনপুর-রাজশাহী) ট্রেনের স্বাভাবিক চলাচল এক দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।
এ সময় সাময়িক অসুবিধার জন্য নিয়মিত যাত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক।
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে এক ব্যবসায়ীকে মাইক্রোবাসে তুলে অপহরণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। পরে মাইক্রোবাসের মালিকের বুদ্ধিমত্তায় পুলিশ মাইক্রোবাসের চালককে আটক এবং লাশ উদ্ধার করেছে। নিহত ব্যক্তির নাম পিন্টু আকন্দ (৩৮)। তিনি দুপচাঁচিয়া বাজার এলাকায় লোটো শোরুমের ব্যবস্থাপক ছিলেন।
সোমবার রাত ১২টার দিকে আদমদীঘি থানার কোমারভোগ গ্রামের একটি রাস্তা থেকে মাইক্রোবাসটি জব্দ করে পুলিশ। এ সময় গাড়িটির পেছনের সিট থেকে পিন্টু আকন্দের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর নাক ও মুখ স্কচটেপ দিয়ে প্যাঁচানো ছিল। ঘটনাস্থল থেকে মাইক্রোবাসের চালক সানোয়ার হোসেনকে (৪০) আটক করা হয়।
পিন্টু আকন্দ নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলার লৌহচড়া গ্রামের মৃত আয়েজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি চার বছর ধরে দুপচাঁচিয়া বাজার এলাকায় বসবাস করছিলেন এবং তাঁর শ্যালক বাবু ও ইলাহীর মালিকানাধীন লোটো শোরুমে ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন।
স্থানীয় লোকজন জানায়, সোমবার রাত সোয়া ৯টার দিকে সাদা রঙের একটি মাইক্রোবাস দুপচাঁচিয়া উপজেলা পরিষদ সড়কের খন্দকার মার্কেটের সামনে থামে। মাইক্রোবাস থেকে তিন-চার ব্যক্তি নেমে শোরুমে প্রবেশ করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিন্টু আকন্দকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলে তালোড়ার দিকে নিয়ে যান।
মাইক্রোবাসের মালিক মশিউর রহমান পান্না জানান, সোমবার বিকেলে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে রাজশাহীতে আসামি ধরতে যাওয়ার কথা বলে দুপচাঁচিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁর গাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়। সন্ধ্যা ৬টার পর ডিবি পুলিশ পরিচয় দেওয়া পাঁচ-ছয়জন দুপচাঁচিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে মাইক্রোবাসে উঠে সান্তাহারের দিকে যান।
মশিউর রহমান বলেন, ‘গাড়িটি ভাড়া দেওয়ার পর থেকে জিপিএসের মাধ্যমে এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলাম এবং চালকের সঙ্গে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখছিলাম। পরে গাড়িটি সান্তাহার থেকে আবার দুপচাঁচিয়ায় ফিরে এলে চালক জানায়, রাজশাহী যাওয়া বাতিল হয়েছে, তালোড়ায় আসামি ধরতে যাবে। এর আগে দুপচাঁচিয়া থানা থেকে দুই পুলিশ সদস্য গাড়িতে উঠবেন বলেও জানায়।’
মশিউর রহমান পান্না আরও জানান, রাত ১০টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাইক্রোবাসে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের ভিডিও দেখতে পান। এরপর জিপিএসের মাধ্যমে দেখতে পান, গাড়িটি তালোড়া হয়ে নন্দীগ্রাম, সিংড়ার কালীগঞ্জ হয়ে নওগাঁর রাণীনগর এলাকায় ঘুরে সান্তাহারে আসে এবং পরে আদমদীঘি উপজেলার ছাতিয়ানগ্রামে অবস্থান নেয়। এ সময় চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি দুপচাঁচিয়া থানায় বিষয়টি জানান। পরে রাত ১১টার দিকে জিপিএসের মাধ্যমে গাড়িটি বন্ধ করে দেন।
এরপর সহকারী পুলিশ সুপার (আদমদীঘি সার্কেল) আসিফ হোসেনের নেতৃত্বে আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়া থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদমদীঘি থানার কোমারভোগ গ্রামমুখী সড়কে তোফাজ্জল হোসেনের বাড়ির সামনে থেকে মাইক্রোবাসটি জব্দ করে। এ সময় চালককে আটক করা হয় এবং গাড়ি থেকে পিন্টু আকন্দের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
বগুড়া জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আতোয়ার হোসেন বলেন, মাইক্রোবাসের চালকসহ তিনজনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুরো ঘটনা জানতে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে।
