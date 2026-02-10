রাজশাহীতে ২৪টি ককটেল ও ৪০টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

রাজশাহীতে পৃথক অভিযানে ২৪টি ককটেলসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাব। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে র্যাব-৫-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আজ ভোর ৫টার দিকে র্যাব-৫-এর রাজশাহী সিপিএসসির একটি দল রাজশাহী উত্তর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪টি ককটেল উদ্ধার করে। এর আগে রাতে র্যাব-৫-এর আরেকটি দল রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বর পোল্লাপুকুর মোড় এলাকা থেকে বিভিন্ন ধরনের ৪০টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে। উদ্ধার অস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে চারটি রামদা, পাঁচটি হাঁসুয়া, পাঁচটি ছুরি, ১৮টি কুঠারসদৃশ টাঙ্গি এবং দুটি হাতলযুক্ত হ্যামার।
বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, উদ্ধার সব অস্ত্র সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বাধাগ্রস্ত করতে কিংবা আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এসব ককটেল ও দেশীয় অস্ত্র মজুত করে রাখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের জন্য র্যাব-৫-এর অভিযান ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।
সিএনজিচালিত অটোরিকশাগুলো ২০০ টাকার ভাড়া ৬০০ টাকা হাঁকাচ্ছে। ভাড়া বেশি ও ভোগান্তি সত্ত্বেও বাড়ি ফিরতে পেরে খুশি যাত্রীরা। তাঁরা জানান, ভোটের মাধ্যমে দেশে শান্তি ফিরে আসার প্রত্যাশা তাঁদের।৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশালে সুশেন চন্দ্র সরকার (৬২) নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বগার বাজার চৌরাস্তা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ শটগানে শুধু রাবার বুলেট ব্যবহার করবে বলে মন্তব্য করেছেন খুলনা রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) রেজাউল হক। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে যশোরের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আব্দুল মমিন নামের বিএনপির এক নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ জরিমানা করা হয়। আব্দুল মমিন ওই ওয়ার্ডের বিএনপির সাবেক সভাপতি।১ ঘণ্টা আগে