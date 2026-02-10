নির্বাচনের দায়িত্বে পুলিশ শুধু রাবার বুলেট ব্যবহার করবে: ডিআইজি রেজাউল হক

এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ শটগানে শুধু রাবার বুলেট ব্যবহার করবে বলে মন্তব্য করেছেন খুলনা রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) রেজাউল হক। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে যশোরের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
ডিআইজি রেজাউল হক বলেন, ‘শটগানে সাধারণত দুই ধরনের অ্যাম্বুশন ব্যবহার করা হয়। একটি রাবার বুলেট, অপরটি লিফবল (মেটাল)। লিফবল বুলেট ব্যবহারে মানুষের শরীরে বিদ্ধ হলে আক্রান্ত বেশি হয়। কোনো মানুষকে ইনজুরি (আক্রান্ত) করা আমাদের লক্ষ্য নয়। বিশৃঙ্খলা হলে আগে দুই রকমের বুলেটই ব্যবহার করা হতো। এবার টোটালি লিফবল বুলেট ব্যবহার করা হবে না। আমরা মেটাল (লিফবল) বুলেট ইস্যু করিনি। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবার শুধু রাবার বুলেট ইস্যু করা হয়েছে। রাবার বুলেটও যেন আমাদের ব্যবহার করতে না হয়, সেই দোয়া করবেন। তারপরও যদি কোনো কেন্দ্র আক্রান্ত, ব্যালট বাক্স ছিনতাই কিংবা ভোটাররা আক্রান্ত হন, তখন সিআরপিসি ও বিআরবি বিধিবিধান অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
অতীতে প্রার্থীদের কাছ থেকে পুলিশের ঘুষের খাম গ্রহণের যে সংস্কৃতি ছিল, সেটা এবারও থাকবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ডিআইজি রেজাউল হক বলেন, ‘খুলনা রেঞ্জে ৬৪টি থানা রয়েছে। এ জাতীয় কোনো অভিযোগে কেউ আমাকে রিপোর্ট করেনি। এই পরিবারের প্রধান মানুষ হিসেবে সহকর্মীদের প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। প্রফেশনালের বাইরে কারা কাজ করে আমার একটু হলেও ধারণা আছে। ফলে, আমার বিশ্বাস কোনো সহকর্মী আমাকে ছোট করবেন না। তারপরও যদি কারও বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ থাকে, জানাবেন, তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের বিষয়ে রেজাউল হক বলেন, ‘সব কেন্দ্রই সাধারণ, আবার সব কেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ। যখন কোনো কেন্দ্রে কোনো ঘটনা ঘটে, তখন সেই মুহূর্ত থেকে ওই কেন্দ্রটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবেই বিবেচিত হয়। ঝুঁকি বলতে বোঝা যায় দুর্গম, দূরবর্তী ও সীমান্তবর্তী, ফোর্স পৌঁছাতে সময় লাগে—এমন এলাকা। সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তাজনিত কারণে সব বাহিনী মোতায়েন করা যায় না।’
রেজাউল হক আরও বলেন, নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে পুলিশ। অন্য কোনো বিষয় পুলিশের আওতায় নেই। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে পুলিশ সদস্যরা পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। আইনের বাইরে কারও প্রতি বিরাগ কিংবা ভালোবাসা দেখানোর সুযোগ নেই।
নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব পালনে পুলিশের নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে নাগরিক সচেতন ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ডিআইজি। ব্রিফিংকালে উপস্থিত ছিলেন যশোরের পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবুল বাশার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আব্দুল মমিন নামের বিএনপির এক নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ জরিমানা করা হয়। আব্দুল মমিন ওই ওয়ার্ডের বিএনপির সাবেক সভাপতি।৩৬ মিনিট আগে
আগামীকাল বুধবার থেকে টানা তিন দিন বন্ধ থাকবে লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারী স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে বুধ ও বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় টানা তিন দিন বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।৩৯ মিনিট আগে
পঞ্চগড়-১ আসনের আটোয়ারী উপজেলায় ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও বিএনপি প্রার্থী ব্যারিস্টার নওশাদ জমিরের সমর্থকদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এতে দুই পক্ষের অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
পাবনার সাঁথিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল সোয়া ৭টার দিকে উপজেলার আতাইকুলা থানার শোলাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে