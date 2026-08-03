ফরিদপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত, দুই বন্ধু আহত

‘আমার একটাই ছেলে ভাই, আর কোনো ছেলে নাই; কি হয়ে গেল. . !’ ছেলের মৃত্যুর খবরে হাসপাতালে ছুটে এসে এভাবে আহাজারিতে ভেঙে পড়েন স্কুল শিক্ষক বাবা। বন্ধুদের সঙ্গে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তাঁর একমাত্র ছেলে সোয়াদ মোল্যা (১৫)।
সোয়াদ জেলা সদরের কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের হাটগোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা ও হাটগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমান মোল্যার ছেলে। এ ছাড়া সে কানাইপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
আজ সোমবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের জেলা সদরের কানাইপুর আখ সেন্টারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে তামিম ও শাওন নামে সোয়াদের দুই বন্ধু। পরে তাদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। তবে তারা আশঙ্কামুক্ত রয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দুপুর দেড়টার দিকে স্কুল ছুটি হয়ে যায়। এরপরেই তিন বন্ধু একটি মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়। মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিল তামিম।
বিকেলে ফরিদপুর শহর থেকে ফেরার পথে কানাইপুরের একটি ফিলিং স্টেশন থেকে মোটরসাইকেলে তেল ভরে কানাইপুর বাজারের দিকে মহাসড়কে উঠছিল ৷ এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের পেছনে ধাক্কা লাগে। তখন ছিটকে মহাসড়কের পাশে পড়ে যায় তারা এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায় সোয়াদ মোল্যা। পরে স্থানীয়রা আহত দুজনসহ তিনজনকে উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
খবর পেয়ে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ছুটে আসেন বাবা মিজানুর রহমান মোল্যা ও মাসহ স্বজনেরা ৷ ছেলের নিথর দেহ দেখে বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন মা। আর হৃদ্রোগে আক্রান্ত বাবা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর মাঝে মাঝে বিলাপ করে ওঠেন-‘আমার একটাই ছেলে ভাই, আর কোনো ছেলে নাই; কি হয়ে গেল. . !’
করিমপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, একটি ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যায় একজন। অপর দুইজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পারিবারিক অশান্তি, তুচ্ছ কারণে ঝগড়াঝাঁটির কারণে রাগে-ক্ষোভে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করি। শাশুড়ি মেয়ের পক্ষ নিয়ে বাধা দিতে এলে তাকেও উপর্যুপরি ছুরি মারি’—রাজধানীর কলাবাগানের কাঁঠালবাগান এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে শাশুড়ি ফিরোজা বেগম (৩৫) ও স্ত্রী ফারজানা আক্তার রাত্রিকে (২১) খুনের বর্ণনা দিতে...৯ মিনিট আগে
জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে নিহত বীর শহীদদের স্মরণে নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন সড়কে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছেন জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। আজ সোমবার দুপুরে বিরিশিরি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।১২ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) একমাত্র শহীদ রুদ্র সেনের স্মৃতি সংরক্ষণ ও প্রাপ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে এ কর্মসূচির পালন করেন তাঁরা।১৪ মিনিট আগে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রধান কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন গ্রামীণফোনের সাবেক কর্মীরা। সমাবেশ শেষে তারা এনবিআর চেয়ারম্যানের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। সেখানে বলা হয়, গ্রামীণফোনের কর্মীদের ১৬ বছর ধরে আটকে থাকা ৫ শতাংশ বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ নিষ্পত্তি হলে সরকারের ন্যূনতম ১৩ হাজার...২০ মিনিট আগে