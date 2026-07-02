ফরিদপুরে যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ১৫

ফরিদপুরে যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ যাত্রী। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) বিকেল ৩টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুর সদর উপজেলার করিমপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, দর্শনা থেকে ঢাকাগামী রয়েল পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস করিমপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী ফারিয়া পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয় অন্তত ১৫ যাত্রী। গুরুতর আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা।
এদিকে সংঘর্ষের ফলে সড়কে আড়াআড়ি হয়ে বিকল হয়ে যায় দুটি বাস। যার কারণে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেকার দিয়ে মহাসড়ক থেকে বাস দুটি অপসারণ করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
করিমপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহুরুল ইসলাম জানান, দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও জানান, রেকার দিয়ে বাস দুইটিকে অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। বাস দুইটিকে জব্দ করা হয়েছে, মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
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