ভাঙ্গায় ট্রেনের ধাক্কায় প্রাইভেট কার পুকুরে, আহত ৪

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ট্রেনের ধাক্কায় আরোহীসহ একটি প্রাইভেট কার পুকুরে ছিটকে পড়েছে। এতে চালকসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার উপজেলার নওপাড়া রেলবস্তি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন- ঢাকার ব্যাংক কর্মকর্তা সঞ্জীব ঘোষ ও ব্যবসায়ী মেহেদী আল আমিন, ভাঙ্গার ব্যবসায়ী আলম মিয়া এবং প্রাইভেটকারচালক রুবেল হোসেন। তাঁরা জমি কিনতে ভাঙ্গায় এসেছিলেন বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ভাঙ্গা রেলস্টেশনের কর্মকর্তা স্বপন সরকারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী নকশিকাঁথা ট্রেনটি বেলা আড়াইটার দিকে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল।
একই সময় গ্রামীণ সড়কের অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ের ওপর উঠে যায় প্রাইভেট কারটি। ট্রেনের ধাক্কায় প্রাইভেট কারটি ছিটকে পার্শ্ববর্তী পুকুরে পড়ে যায়।
এ ঘটনায় প্রাইভেট কারটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আরোহীরা বেঁচে যান। খবর পেয়ে ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে দুজনকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আবু জাফর আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুপুরের দিকে খবর পেয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কেউ গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হননি। এ ছাড়া প্রাইভেট কারটি উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
