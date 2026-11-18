ফরিদপুরে দুই শতাধিক লগি-বইঠাসহ আটক ১
ফরিদপুরের নগরকান্দায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে দুই শতাধিক লগি-বইঠা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় বাড়ির মালিক বাঁকা মাতুব্বরকে (৪৫) আটক করেছে থানা-পুলিশ। আজ বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার চরযশোরদী ইউনিয়নের দহিসারা গ্রামে বাঁকা মাতুব্বরের বাড়িতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব লগি-বইঠা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা বিএনপির আয়োজনে আওয়ামী লীগের কথিত সন্ত্রাস ও অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই মিছিলে হামলার উদ্দেশ্যে লগি-বইঠা মজুত করে রাখার তথ্য পায় পুলিশ।
পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বাড়িটি থেকে দুই শতাধিক লগি-বইঠা জব্দ করা হয়। এ সময় বাড়ির মালিক বাঁকা মাতুব্বরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
এদিকে, লগি-বইঠা উদ্ধারের ঘটনায় নগরকান্দায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামদানী রাসুল আজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই শতাধিক লগি-বইঠা জব্দ করা হয়েছে এবং বাড়ির মালিককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।