Ajker Patrika
> সারা দেশ

২০০ মিটার কাঁচা রাস্তায় পাঁচ প্রতিষ্ঠানে চলাচলে দুর্ভোগ

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ইউনিয়নের ভূমি অফিসের সামনে ২০০ মিটার রাস্তা পাকা না হওয়ায় ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইউনিয়নের ভূমি অফিসের সামনে ২০০ মিটার রাস্তা পাকা না হওয়ায় ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার আলাদীপুর ইউনিয়নে মাত্র ২০০ মিটার রাস্তা যেন পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের হাজারো মানুষের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষা এলেই ওই রাস্তা কাদা-পানিতে একাকার হয়ে যায়। ফলে ভূমি অফিস, মসজিদ, মাদ্রাসা, মেলাবাড়ী হাট ও জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের মানুষকে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

উপজেলার আলাদীপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যেতে ওই রাস্তা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে লাল মাটি ও নর্দমার কাদা মাড়িয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। এই একই রাস্তা ব্যবহার করেন ওই এলাকার মসজিদে যাওয়া মুসল্লিরা, মেলাবাড়ী দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা, জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দারা এবং মেলাবাড়ী হাটে যাতায়াতকারীরা। বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার ওপর জমে থাকে পানি ও কাদা, যা চলাচলে দুর্ভোগ বাড়ায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ইউনিয়নের ভূমি অফিসটি পাকা হলেও সামনের ২০০ মিটার রাস্তা এখনো পাকা হয়নি। ফলে সেবা নিতে আসা মানুষকে যানবাহন অনেক দূরে রেখে হেঁটে যেতে হয়। অথচ ওই অফিস থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়। এলাকাবাসীর দাবি, মাত্র ২০০ মিটার রাস্তা পাকা করে দিলে ভূমি অফিসসহ আশপাশের পাঁচ প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর হবে।

ভূমি অফিসে জমির খাজনা দিতে আসা বাসুদেবপুর গ্রামের সবুজ সরকার বলেন, ‘বাইকে করে এসেছিলাম, কিন্তু অফিস পর্যন্ত যেতে পারিনি। ২০০ মিটার দূরেই বাইক রেখে কাদা মাড়িয়ে হাঁটতে হলো।’ একই অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য আফজাল হোসেনও।

মেলাবাড়ী বাজারের ব্যবসায়ী ও কলেজশিক্ষক মিজানুর রহমান জানান, প্রতি বর্ষাতেই এই দুর্ভোগ দেখা দেয়। ‘কখনো জুতা পায়ে দেওয়া যায় না, কখনো কাদা হাঁটু ছুঁয়ে ফেলে। অথচ পাশের গ্রামের রাস্তাগুলো অনেক আগেই পাকা হয়েছে।

মাত্র ২০০ মিটার রাস্তা পাকা হলে স্থানীয় মসজিদ, মাদ্রাসা, বাজার ও গ্রামের মানুষসহ ভূমি অফিসের সেবা গ্রহণকারীরা দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবেন বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

আলাদীপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহসিলদার) মো. লুৎফর রহমান বলেন, ‘এখানে সাড়ে ১০ হাজার ভূমি হোল্ডিংয়ের কাজ হয়, সরকারের রাজস্বও ভালো আসে। কিন্তু এই রাস্তা পাকা না হওয়ায় জনগণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ইউএনও ও চেয়ারম্যানকে বহুবার বলা হলেও কাজের অগ্রগতি নেই।

আলাদীপুর ইউপি চেয়ারম্যান নাসমুশ সাখির বাবুল বলেন, আলাদিপুর ভূমি অফিসের সামনের কাদা সমস্যা দীর্ঘদিনের। ইউএনও স্যার একটা প্রজেক্ট দিতে চেয়েছিলেন, এখনো দেননি। দিলে হয়তো কাজ করা যাবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইসাহাক আলী বলেন, ‘ভোগান্তির বিষয়টি নিজেও দেখেছি। আলাদীপুর ভূমি অফিসের সামনের রাস্তাটা আমরা পাকা করে দেব। শিগগির কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বিষয়:

দিনাজপুরজেলার খবররংপুর বিভাগফুলবাড়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত