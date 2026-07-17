শাবলের আঘাতে ছেলেকে হত্যার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে শাবল দিয়ে আঘাত করে ছেলেকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বাবা শরিফুল ইসলামের (৪০) বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত শরিফুল ইসলাম ওই গ্রামের বাসিন্দা এবং নিহত নুরুজ্জামান (১৫) তাঁর ছেলে।
আজ রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পার্বতীপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল ওয়াদুদ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে মোল্লাপাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে ছেলে নুরুজ্জামনকে সঙ্গে নিয়ে মাটির ঘরে কাঠের দরজা সংস্কারের কাজ করছিলেন বাবা শরিফুল ইসলাম। এ সময় দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে শরিফুল ইসলাম কাছে থাকা একটি শাবল দিয়ে নুরুজ্জামানের মাথায় আঘাত করেন। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছেলে। পরে স্থানীরা নুরুজ্জামানকে উদ্ধার করে বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পার্বতীপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। অভিযুক্ত বাবাকে আটক করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।’
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