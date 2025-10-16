পাঁচ বছরের সাজা থেকে বাঁচতে ২০ বছর পলাতক

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
পাঁচ বছরের সাজা থেকে বাঁচতে ২০ বছর ধরে পলাতক ছিলেন মাদক মামলার এক আসামি। গতকাল বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে ঢাকার গুলিস্থান এলাকা থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে তাঁকে দিনাজপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার বাবু (৫০) পৌর এলাকার পূর্বপাড়া মহল্লার জনাব আলীর ছেলে।
বিরামপুর থানার পুলিশ জানায়, বিরামপুর পৌর এলাকার পূর্বপাড়া মহল্লার বাবুর বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়। মামলায় হাজিরা না দিয়ে তিনি ২০ বছর পলাতক ছিলেন। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০২০ সালে দিনাজপুর যুগ্ম দায়রা জজ আদালত বাবুকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ওই মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াও পুলিশের কাছে তাঁর নামে আরও পাঁচটি পৃথক মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক জানান, দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পলাতক আসামি বাবুকে পুলিশ ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। আজ তাঁকে দিনাজপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পাঁচ বছরের সাজা থেকে বাঁচতে ২০ বছর ধরে পলাতক ছিলেন মাদক মামলার এক আসামি। গতকাল বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে ঢাকার গুলিস্থান এলাকা থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে তাঁকে দিনাজপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার বাবু (৫০) পৌর এলাকার পূর্বপাড়া মহল্লার জনাব আলীর ছেলে।
বিরামপুর থানার পুলিশ জানায়, বিরামপুর পৌর এলাকার পূর্বপাড়া মহল্লার বাবুর বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়। মামলায় হাজিরা না দিয়ে তিনি ২০ বছর পলাতক ছিলেন। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০২০ সালে দিনাজপুর যুগ্ম দায়রা জজ আদালত বাবুকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ওই মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াও পুলিশের কাছে তাঁর নামে আরও পাঁচটি পৃথক মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক জানান, দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পলাতক আসামি বাবুকে পুলিশ ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। আজ তাঁকে দিনাজপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লেগেছে। অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড নামের ওই কারখানার বহুতল ভবনে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক রয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় বড় ধরনের হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।১৭ মিনিট আগে
রাজশাহীতে একটি নির্মাণাধীন ভবনের সপ্তম তলায় কাজ করার সময় মাচা ভেঙে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরের রাজপাড়া থানার লক্ষ্মীপুর কাঁচাবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকেরা হলেন রাজশাহীর পবা উপজেলার বেইড়া গ্রামের আনারুল ইসলাম (৪৫) ও বাতাসোন্না গ্রামের সুমন হোসেন (৪৫)।২২ মিনিট আগে
নওগাঁর বদলগাছীতে শতবর্ষী একটি কলেজের একজন শিক্ষার্থীও চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় কৃতকার্য (পাস) হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, উপজেলার বালুভরা আর বি উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের সব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য (ফেল) হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
ঢাকার মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিকের গুদামে ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।১ ঘণ্টা আগে