Ajker Patrika
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দিনাজপুর

স্কুলে যাওয়ার পথে মায়ের হাত ছুটে বাসের চাকায় পিষ্ট শিপা, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
স্কুলে যাওয়ার পথে মায়ের হাত ছুটে বাসের চাকায় পিষ্ট শিপা, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ
আজ সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দিনাজপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে মায়ের হাত ধরে স্কুলে যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিপা মনি (৯) নামে তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্থানীয়রা এক ঘণ্টা দিনাজপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আহম্মেদ হাসানের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন তাঁরা।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) সকাল পৌনে ৮টার দিকে ফুলবাড়ী পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড-বটতলী এলাকায় দিনাজপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিপা মনি ফুলবাড়ী পৌর এলাকার উত্তর সুজাপুর গ্রামের ইসতামুল হকের মেয়ে। সে ফুলবাড়ী পৌর শহরের নর্থ পয়েন্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তার মা রিক্তা পারভিন একই বিদ্যালয়ে আয়া হিসেবে কর্মরত।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে মায়ের সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে বাসস্ট্যান্ড-বটতলী এলাকায় সড়ক পার হচ্ছিল শিপা। এ সময় দিনাজপুর থেকে বিরামপুরগামী একটি দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় শিপাকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিপার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত তাঁরা ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দিনাজপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে মহাসড়কের দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে এবং যান চলাচল ব্যাহত হয়।

আজ সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দিনাজপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দিনাজপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরে সকাল ১০টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আহম্মেদ হাসানের আশ্বাসে স্থানীয়রা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

ফুলবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ফেরদৌস আলম জানান, দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাসটি আটক করে থানায় রাখা হয়েছে। তবে বাসটির চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। সুরতহাল শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীদিনাজপুরবাসনিহতজেলার খবররংপুর বিভাগফুলবাড়ী (দিনাজপুর)
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