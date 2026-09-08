বিরামপুরে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কে, ট্রাকচাপায় নারী নিহত

দিনাজপুরের বিরামপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রুমি আক্তার (২৭) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর এক বছর বয়সী এক শিশুকন্যা গুরুতর আহত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের বিরামপুর শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, আজ বিকেলে স্বামীর মোটরসাইকেলে বিরামপুরের ঢাকা মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের বিরামপুর শহরে পৌঁছালে রুমি আক্তার ও তাঁর শিশুসন্তান মহাসড়কে ছিটকে পড়ে। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক রুমিকে চাপা দিলে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় তাঁদের শিশুকন্যা গুরুতর আহত হয়েছে। তাঁদের বাড়ি পার্শ্ববতী নবাবগঞ্জ উপজেলার জগন্নাথপুর জিগাগাড়ি গ্রামে।
বিরামপুর থানার তদন্ত কর্মকর্তা শামীম আল মামুন বলেন, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি চালককে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।
ঝালকাঠির রাজাপুরে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হঠাৎ পরিদর্শনে যান বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার। গিয়ে দেখেন, অফিসে ঝুলছে তালা। ছিলেন না কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের কেউ। পরে কমিশনার ভূমি অফিসের এক উপসহকারী কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। একই সঙ্গে দুই কর্মচারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের এছাক ব্রাদার্স ডিপোতে রপ্তানির সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে জাহাজে তোলার প্রস্তুতিতে থাকা পাঁচটি খালি কনটেইনার আটক করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা। চালানগুলোতে ১ লাখ ২১ হাজার কেজি পণ্য ও প্রায় ৪ লাখ ৩৮ হাজার ডলারের রপ্তানির ঘোষণা ছিল। ঘটনা তদন্তে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।৮ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের চেষ্টাসহ বিভিন্ন অভিযোগে সহকারী শিক্ষক ফারুকুজ্জামান ফারুকের শাস্তি ও বদলির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে ভোলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কটূক্তি করার প্রতিবাদে থানায় জিডি করেছেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল আমিন।৪২ মিনিট আগে