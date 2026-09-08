Ajker Patrika
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দিনাজপুর

বিরামপুরে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কে, ট্রাকচাপায় নারী নিহত

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ১৩
বিরামপুরে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কে, ট্রাকচাপায় নারী নিহত
ট্রাকচাপায় নিহত। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের বিরামপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রুমি আক্তার (২৭) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর এক বছর বয়সী এক শিশুকন্যা গুরুতর আহত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের বিরামপুর শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আজ বিকেলে স্বামীর মোটরসাইকেলে বিরামপুরের ঢাকা মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের বিরামপুর শহরে পৌঁছালে রুমি আক্তার ও তাঁর শিশুসন্তান মহাসড়কে ছিটকে পড়ে। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক রুমিকে চাপা দিলে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় তাঁদের শিশুকন্যা গুরুতর আহত হয়েছে। তাঁদের বাড়ি পার্শ্ববতী নবাবগঞ্জ উপজেলার জগন্নাথপুর জিগাগাড়ি গ্রামে।

বিরামপুর থানার তদন্ত কর্মকর্তা শামীম আল মামুন বলেন, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি চালককে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

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